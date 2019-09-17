Не золоті куполи: прес-секретар Зеленського набила собі тату на спині

Прес-секретар Володимира Зеленського Юлія Мендель зізналася, що нещодавно набила собі величезне тату на спині. За словами чиновниці, на те, аби на її тілі з'явився яскравий патріотичний малюнок, вона витратила близько 13 годин.

До слова, це друге татуювання помічниці президента України. Перше - маленьке і миле - було зроблене "у доволі молоді роки", але нині Юлія прагне його переробити.

Юлія Мендель (фото: iod.media)

А ось друге - велике татуювання на спині - патріотичне. Воно несе в собі всі ознаки українства, наприклад, елементи вишиванки, колоски, тому що Україна завжди асоціюється з пшеницею, там 13 відтінків кольорів.

"Я його робила близько 13 годин. Перший раз лежала вісім годин, другий - близько п'ятьох годин. Ми самі його вигадали, і я знаю, що такого точно ні в кого немає", - розповіла 33-річна Мендель виданню "ЙОД".

Юлія Мендель (фото: facebook.com/Юлія Мендель)

Це тату було зроблене три роки тому у важкий для самої дівчини час. Тоді вона зламала ногу і була майже увесь час прикута до ліжка.

"Моя колега почала малювати мені на гіпсі, і я сказала: "Слухай, у тебе немає татуювальника?" Тоді мені прийшла ідея, де і що я хочу зробити", - каже вона.

Сьогодні Юлія сумнівається, що патріотичне тату "підходить дуже під ту частину тіла".

"Але воно красиве. Це моє татуювання, повністю", - резюмувала вона.

Юлія Мендель (фото: facebook.com/Юлія Мендель)