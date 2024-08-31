RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Снова в школу. 7 разножанровых фильмов о молодежи и приключениях, которые не всегда хочется повторить

Фильмы о студентах и школе (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

В канун 1 сентября многие вспоминают свои школьные годы и время приключений в университете. И если вы скучаете по тому периоду, освежить в памяти атмосферу молодости помогут киноленты.

РБК-Украина (проект Styler) собрало 7 фильмов о студентах и подростках, среди которых вы сможете найти что-то на свой вкус.

"Отличница легкого поведения"

Комедия о молодежи и учебе, а еще о том, как на подростка влияет мнение общества. Главная героиня переживет немало приключения, которые все же приведут ее к желаемому.

 

"Дрянные девчонки"

Классическая подростковая комедия, о которой многие слышали, но мало кто помнит ее сюжет. В центре истории - девочка, которая оказывается в новой школе и должна приспособиться к новым и очень непростым условиям.

 

"Учитель на замену"

А это уже не комедия. Драматический фильм расскажет об учителе, который оказывается в школе, учеников которой невозможно назвать усердными. И мужчина должен искать хотя бы какую-то возможность достучаться до подростков.


"Школьный мюзикл"

Эту ленту стоит посмотреть тем, кто действительно скучает по школьным годам. В нем вы не увидите глубину сюжетных линий, но лента имеет право на существование. Она легкая, веселая и очень атмосферная.


"Школа рока"

Комедия о рокере, который случайно становится учителем, заставит вас хохотать. Главный герой (его играл Джек Блэк) очень смешно пытается справиться с новой должностью, а в финале позволит растрогаться даже скептикам.

 

"Заплати другому"

Драма расскажет об 11-летнем школьнике, который находит способ сделать этот мир лучше. Даже, несмотря на то, что мальчик растет в непростых условиях, он не теряет веру в чудо. И это может довести до слез.

 

"Пало-Альто"

Ну а этот фильм трудно назвать веселым, ведь он рассказывает именно о тех похождениях молодежи, о которых не хочется вспоминать. Сюжет построен так, что вы можете переживать все события и волноваться за главных героев, будто точно их знаете в реальной жизни.

 

Читайте РБК-Украина в Google News
фильмыФильмы