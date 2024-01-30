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Снова пробили дно. Россияне в Мариуполе "восстановили СССР" и приобщают к нему школьников

Россияне в Мариуполе возобновили советский союз (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Юлия Гаюк

Россияне во временно оккупированном Мариуполе восстановили так называемый "комсомол", происходящий из советского союза.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост советника мэра города Петра Андрющенко в его Telegram-канале.

"Дно дна. В Мариуполе восстановили "комсомол". Реально и без преувеличения. Цензурные комментарии на этом окончены. Потому что просто полный п*здец", - написал Андрющенко.

Он добавил фото и видео из временно оккупированного города. На видео школьники проводят "литературный вечер в честь 7 ноября". Добавим, что в этот день в СССР отмечали День Великой Октябрьской социалистической революции.

РосСМИ начали писать о том, что "комсомольское движение в Мариуполе" убрало у советских памятников и подняло флаг, который якобы не развевался уже 30 лет.

Во временно оккупированном Мариуполе "восстановили" комсомольское движение (фото: t.me/andriyshTime)

Однако Петр Андрющенко возражает.

"Последний комсомольский флаг в Мариуполе исчез одновременно с переименованием Жданова в Мариуполь. То есть в 1989 году. Поэтому этой тряпки не было в городе не 30 лет, а гораздо больше", - добавил он.

Справка

Всесоюзный Ленинский коммунистический союз молодежи (ВЛКСМ), или Комсомол - это коммунистическое молодежное движение в СССР, сокращение от "коммунистический союз молодежи".

В октябре 1918 года для объединения и организационного оформления юношеского движения созван Съезд организаций молодежи, который и заложил основы молодежного коммунистического движения в России.

Съезд объединил разрозненные союзы молодежи в общероссийскую компанию с единым центром. На съезде были приняты основные принципы программы и устав Российского коммунистического союза молодежи.

Главная задача "комсомольцев" - "борьба за проведение политики Коммунистической партии".

 

 

Раньше мы рассказывали, как россияне рекламируют квартиры украинцев в Мариуполе.

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