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ВНО в прошлом. Стало известно, как будет проходить поступление в вуз в 2023 году

Какой будет вступительная кампания 2023 года (фото: facebook.com/ntuu.kpi)
Автор: Юлия Гаюк

В конце весны в Украине начнется вступительная кампания в высшие учебные заведения. В условиях военного положения она снова будет несколько изменена и будет проходить по схеме 2+1.

Об этом сообщил министр образования Сергей Шкарлет в своем Telegram-канале.

Что будут сдавать абитуриенты

Как и в прошлом году, вместо ВНО поступающие будут сдавать Национальный мультипредметный тест (НМТ). В него входят два обязательных предмета и один по выбору выпускника.

Среди обязательных - украинский язык и математика. На выбор поступающего один предмет из списка:

  • история Украины
  • иностранный язык
  • биология
  • физика
  • химия

В тестах НМТ будут использованы задания, разработанные для ВНО, поэтому и готовиться следует по соответствующей программе.

Украинский центр оценки качества образования подготовит демонстрационные варианты каждого из блоков НМТ не позднее мая 2023 года. Все участники смогут с ними ознакомиться.

По количеству тестов будет 30 заданий по украинскому языку, 22 - по математике. По истории Украины - 30, по иностранным языкам - 32, по физике - 20, по биологии и химии - по 30.

Для сдачи теста ученику будет отведено 180 минут, которые он может распределить самостоятельно.

Когда и где проведут НМТ

На проведение самих тестирований планируется две сессии. Основная будет проходить в июне, дополнительная - в июне-июле. В дополнительной сессии смогут принять участие те поступающие, которые по уважительным причинам не сдали тестирование во время основной сессии.

НМТ пройдет в один день и будет состоять из заданий по трем предметам.

Тестирование будет проходить в специально оборудованных компьютерных аудиториях учебных заведений в населенных пунктах Украины и некоторых странах за рубежом.

Поэтому выпускники, временно находящиеся за границей и желающие получать высшее образование в Украине, смогут сдать НМТ в специально созданных экзаменационных центрах во многих странах мира.

Раньше мы рассказывали, как изменится система оценивания в столичных школах.

Читайте также, будут ли ученики 4 и 9 классов составлять ГИА в 2023 году.

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МОНВступительная кампания