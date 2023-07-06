Снижает риск инсульта и укрепляет кости: какую ягоду нужно есть всем

В разгаре лето - сезон вкусных и соковых ягод и фруктов. В этот период следует насытиться сполна, как можно больше съесть, чтобы принести максимальную пользу организму. В частности, не стоит забывать о пользе красной смородины.
Об этом пишет Caloriebee.
Красная смородина - это мощный источник необходимых минералов, витаминов и антиоксидантов. Они помогут чувствовать себя бодрыми и молодыми.
Для того, чтобы получить максимум пользы, старайтесь выбирать спелые ягоды.
Только 100 г смородины наполнят наш организм:
Красная смородина богата витамином С, который борется со свободными радикалами в клетках кожи. Этот витамин может помочь в регенерации клеток кожи и предохраняет от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей.
Вещества в красной смородине поддерживают коллаген - белок, содержащийся в волосах и коже.
В ягодах содержится много клетчатки, которая необходима при диете и помогает перистальтике кишечника.
Есть их стоит людям, страдающим запорами.
В красной смородине есть калий, который играет важную роль в здоровье сердечно-сосудистой системы. Ягода может снизить кровяное давление, предотвратить гипертонию и снизить риск инсульта.
Такие ягоды - хороший источник витамина К, который содержит кальций в костной матрице. Достаточное потребление этого витамина может снизить экскрецию кальция с мочой.
В 200 г содержится 15 процентов рекомендуемой суточной нормы витамина К.
Несмотря на всю полезность ягод, есть и противопоказания к применению. Главное противопоказание - язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки, гепатиты, гастриты, слабая свертываемость крови и заболевания гемофилией.
Раньше врач называл самые полезные ягоды, которые следует употреблять в июле для крепкого здоровья.
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