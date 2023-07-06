Знижує ризик інсульту та зміцнює кістки: яку ягоду потрібно їсти усім

Користь порічок

Порічки - це потужне джерело необхідних мінералів, вітамінів та антиоксидантів. Вони допоможуть почуватися бадьорими та молодими.

Для того, щоб отримати максимум користі намагайтеся вибирати стиглі ягоди.

Лише 100 г порічок наповнять наш організм:

калієм, який стабілізує кровʼяний тиск та сприяє здоровʼю серцево-судинної системи

клітковиною, яка покращує травлення

вітаміном C, який запобігає пошкодженню вільними радикалами клітин організму

вітаміном В6, який необхідний для утворення нових клітин шкіри

магнієм, залізом та кальцієм, щоби підтримати кістки та зуби міцними

Користь порічок (фото: freepik)

Зберігають шкіру молодою та зміцнюють імунітету

Порічки багаті на вітамін С, який бореться з вільними радикалами в клітинах шкіри. Цей вітамін може допомогти в регенерації клітин шкіри та уберігає від шкідливого впливу ультрафіолетових променів.

Речовини в порічках підтримують колаген - білок, що міститься у волоссі та шкірі.

Порічки покращують травлення

У ягодах міститься багато клітковини, яка необхідна при дієті та допомагає перистальтиці кишківника.

Їсти їх варто людям, які страждають на закрепи.

Підтримує серцево-судинну систему

У порічках є калій, який відіграє важливу роль у здоровʼї серцево-судинної системи. Ягода може знизити кровʼяний тиск, запобігти гіпертонії та знизити ризик інсульту.

Зміцнює кістки

Такі ягоди - хороше джерело вітаміну К, який утримує кальцій у кістковій матриці. Достатнє споживання цього вітаміну може знизити екскрецію кальцію із сечею.

У 200 г порічок міститься 15 відсотків рекомендованої добової норми вітаміну К.

Кому не можна їсти

Незважаючи на всю корисність ягід, існують і протипо­казання до застосування. Головне проти­показання - виразкова хвороба шлунка та 12-палої кишки, гепатити, гастрити, слабка здатність згортання крові і захворювання на гемофілію.