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Знижує ризик інсульту та зміцнює кістки: яку ягоду потрібно їсти усім

Яку ягоду потрібно їсти влітку (фото: freepik)
Автор: Тетяна Самарук

У розпалі літо - сезон смачних та сокових ягід та фруктів. У цей період варто насититися сповна, якнайбільше з’їсти, щоб принести максимальну користь організму. Зокрема, не варто забувати про користь порічок.

Про це пише Caloriebee.

Користь порічок

Порічки - це потужне джерело необхідних мінералів, вітамінів та антиоксидантів. Вони допоможуть почуватися бадьорими та молодими.

Для того, щоб отримати максимум користі намагайтеся вибирати стиглі ягоди.

Лише 100 г порічок наповнять наш організм:

  • калієм, який стабілізує кровʼяний тиск та сприяє здоровʼю серцево-судинної системи
  • клітковиною, яка покращує травлення
  • вітаміном C, який запобігає пошкодженню вільними радикалами клітин організму
  • вітаміном В6, який необхідний для утворення нових клітин шкіри
  • магнієм, залізом та кальцієм, щоби підтримати кістки та зуби міцними

Користь порічок (фото: freepik)

Зберігають шкіру молодою та зміцнюють імунітету

Порічки багаті на вітамін С, який бореться з вільними радикалами в клітинах шкіри. Цей вітамін може допомогти в регенерації клітин шкіри та уберігає від шкідливого впливу ультрафіолетових променів.

Речовини в порічках підтримують колаген - білок, що міститься у волоссі та шкірі.

Порічки покращують травлення

У ягодах міститься багато клітковини, яка необхідна при дієті та допомагає перистальтиці кишківника.

Їсти їх варто людям, які страждають на закрепи.

Підтримує серцево-судинну систему

У порічках є калій, який відіграє важливу роль у здоровʼї серцево-судинної системи. Ягода може знизити кровʼяний тиск, запобігти гіпертонії та знизити ризик інсульту.

Зміцнює кістки

Такі ягоди - хороше джерело вітаміну К, який утримує кальцій у кістковій матриці. Достатнє споживання цього вітаміну може знизити екскрецію кальцію із сечею.

У 200 г порічок міститься 15 відсотків рекомендованої добової норми вітаміну К.

Кому не можна їсти

Незважаючи на всю корисність ягід, існують і протипо­казання до застосування. Головне проти­показання - виразкова хвороба шлунка та 12-палої кишки, гепатити, гастрити, слабка здатність згортання крові і захворювання на гемофілію.

Раніше лікар називав найкорисніші ягоди, які варто споживати в липні для міцного здоров'я.

Також ми писали, що буде з організмом, якщо їсти полуницю протягом двох тижнів.

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