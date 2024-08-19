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Снижает риск инсульта и холестерина в организме: вот какой фрукт нужно часто есть

Понедельник 19 августа 2024 17:01
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Снижает риск инсульта и холестерина в организме: вот какой фрукт нужно часто есть Чем полезны бананы для похудения (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук
Эксперт: Наталия Самойленко

Бананы являются популярным быстрым перекусом, ведь это вкусно, удобно и доступно в любое время. При ежедневном употреблении они могут изменить качество жизни.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу диетолога Натальи Самойленко.

Пользуйся от потребления бананов

Потребление одного банана в день поможет:

  • увеличить количество электролитов, таких как калий, необходимых для нормальной работы мышц
  • снизить уровень ЛПНП или "плохого" холестерина, уменьшая риск сердечных заболеваний и инсульта
  • поддерживать хорошие бактерии в кишечнике, ведь содержит витамин B6, который необходим для различных функций организма, включая энергетический обмен и поддержание здоровья мозга
  • улучшить здоровье кишечника и уровень сахара в крови, ведь зеленые бананы содержат стойкий крахмал.

Полезные свойства бананов еще и в том, что в 100 г содержится 18-22% от дневной нормы витамина В6. Он необходим для обмена и усвоения полезных веществ, здоровья кожи, мышц, глаз, кровеносной и нервной систем.

Калорийность банана среднего размера (весом примерно 120 г) составляет 110 ккал, из которых 28 г углеводов, 15 г сахаров природного происхождения, 1 г белка и 3-5 г клетчатки (в зависимости от степени спелости).

Желтые или зеленые бананы более полезны

Для улучшения работы желудочно-кишечного тракта следует употреблять и спелые, и зеленые бананы. Спелые содержат мягкую клетчатку, которая легко усваивается даже при некоторых заболеваниях желудка.

Зеленые бананы благодаря нерастворимым волокнам дольше сохраняют чувство сытости.

К тому же они содержат гораздо меньше углеводов и обычно довольно терпки по вкусу. Иногда они даже горьковатые. Поэтому их часто сочетают с другими продуктами: мясом, болгарским перцем, луком, чесноком, имбирем.

Зеленые бананы можно есть сырыми, но чаще их готовят - запекают, жарят на гриле, подвергают обработке паром. Их хорошо дополняют индийские специи, куркума, тмин и горчица.

Раньше мы сообщали, как хранить бананы, чтобы они как можно дольше не чернели.

Также мы писали о 5 причинах почему нельзя есть бананы ежедневно, если не хотите навредить здоровью.

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