Снимает боли в спине, убирает насморк. Эта культовая мазь творит чудеса

Мазь "тигровый бальзам" является культовой на протяжении десятилетий. Это растительное средство для лечения разных видов боли, но не только.

Зачем использовать чудо-мазь, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Strona Zdrowia.

Что такое тигровая мазь?

Тигровая мазь - это термин для согревающей мази с болеутоляющими свойствами. Ее название происходит от традиционного дизайна упаковки, на котором изображен тигр.

Сначала тигровую мазь производили в Бирме. Хотя иногда ее также называют тайской мазью, сейчас ее производят в Сингапуре. Существует два основных типа средства -0 красная и белая. Они имеют разное предназначение.

Из чего состоит мазь?

Состав зависит от вида. Тигровая мазь представляет собой смесь натуральных эфирных масел и их компонентов на основе парафина (жёлтого и твердого мягкого).

Оба вида мази содержат:

ментол

камфора

масло мяты перечной без ментола

каепутовое масло

масло гвоздики

Некоторые версии мази белого тигра могут содержать эвкалиптовое масло вместо масла каепута. Кроме того, оно также содержит масла корицы и лаванды. Их пропорции подобраны таким образом, чтобы действие компонентов усиливало и дополняло друг друга.

Основными действующими веществами тигровой мази являются ментол и камфора. Ментол оказывает охлаждающее и анестезирующее действие, а камфора сначала охлаждает, а затем согревает.

Компоненты продукта также обладают антисептическими свойствами и подавляют рост бактерий и грибков.

От чего помогает красная и белая тигровая мазь?

Красная тигровая мазь представляет собой классический вариант продукта, предназначенного для лечения боли в мышцах, суставах и костях, поэтому наносится на кожу тела.

Красный тигровый бальзам (фото: siam.collection)

Она снимает боль, зажатость и отек не только при ревматических и артритных заболеваниях, но и при обычных болях в спине.

Белую тигровую мазь применяют на голове, она помогает при головных болях- напряжении, мигрени или синусите.

Мазь бывает и белого цвета (Скриншот)

Помогает очистить нос и успокоить последствия насекомых на теле. Другие способы использования тигровой мази включают: простуда и грипп - заложенность носа, кашель, одышка, боли в мышцах (применяется на носу, висках, груди, спине), ишемия конечностей, невралгия, средство от комаров, зубная боль (наносится на кожу челюсти), менструальная боль (на коже внизу живота), легкие ожоги кожи, микоз кожи.

Тигровая мазь - противопоказания и меры предосторожности

Тигровая мазь - продукт, непригодный для людей, страдающих аллергией на любой из ее компонентов. Кроме того, она предназначена только для взрослых (версии для детей недоступны), или в имеющейся информации указано, что его следует использовать детям старше 3 лет.

Мазь применять только наружно, на невредимую кожу. Не рекомендуется использовать ее внутрь уха. При глотании она токсична.

Применять мазь нужно отдельно, не накрывая повязкой или охлаждающим или согревающим компрессом. Также не рекомендуется использовать вместе с другими препаратами, содержащими те же ингредиенты (мази, пластыри и др.).