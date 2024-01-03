Исчезнет напряжение и повысится стрессоустойчивость: назван "рецепт хорошего настроения"

По словам эксперта, отличным рецептом хорошего настроения является салат с авокадо, грецким орехом и нектарином.

Хорошее настроение появится из-за нектарина, который имеет действительно отличные свойства: снимает напряжение и тревожность, улучшает настроение, снимает бессонницу и повышает стрессоустойчивость.

"Непревзойденный вкус блюда, несомненно, способствует образованию гормонов счастья", - говорится в сообщении.

Как приготовить салат

Для приготовления салата понадобятся следующие ингредиенты:

авокадо - 1 шт.

нектарин - 1 шт.

грецкий орех или пекан - 10-20 г

сыр с голубой плесенью - 30-50 г

руккола

Для заправки понадобится:

мед - 1 ч.л

оливковое масло - 1-2 ч.л

бальзамический соус - 1 ч.л.

перец чили (по желанию)

Все ингредиенты нужно смешать и наслаждаться невероятным

вкусом и пользой блюда.

Чем еще полезен нектарин и авокадо

Нектарины богаты калием, йодом, цинком, фолиевой и аскорбиновой кислотой, витаминами К и РР, клетчаткой. Этот фрукт полезен для нервной системы и сосудов. Вещества в составе нектарина улучшают работу суставов, укрепляют память, повышают иммунитет, полезны для перистальтики.

Авокадо содержит 20 витаминов и минералов, из них: фолиевая и аскорбиновая кислоты, калий, медь, полиненасыщенные жиры, составляющие 30% от всей массы.

Плод обладает множеством полезных свойств для организма. Он снижает уровень холестерина в крови, способствует легкому усвоению витаминов.