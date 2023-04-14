Пропавший Олег Винник внезапно получил награду за помощь ВСУ (фото)

В фан-аккаунте певца в Facebook появились фотографии благодарностей за помощь ВСУ. В посте говорится о якобы основанном Винником благотворительном фонде "Вовчиця".

На скриншотах убрали любую информацию о воинской части, которой помог артист, а также зарисовали подписи и фамилии командиров. Поэтому проверить эти данные практически невозможно.

Благодарность Олегу Виннику за помощь ВСУ (фото: facebook.com/Oleg.Vynnyk.sings.soul)

Однако благотворительный фонд "Вовчиця" действительно существует. По данным Опендатабота, он был основан в августе 2022 года, и бенефициаром является именно Олег Винник.

Скриншот: opendatabot.ua

Фонд активно помогает покупать и переправлять автомобили для украинских военных. Поиском машин и их покупкой Олег занимается лично, а еще отслеживает весь процесс их доставки адресатам.

Что известно об Олеге Виннике после 24 февраля

В начале полномасштабной войны артист публиковал фото и видео в своих социальных сетях, а в апреле совсем исчез. С тех пор не было никакой информации о местонахождении Олега Винника.

Начали распространяться слухи, что он проходит лечение в Германии. Следует добавить, что об ухудшении здоровья Винник сообщал еще в 2021 году. Тогда он тоже ездил в Германию.

Что именно лечит звезда - неизвестно.