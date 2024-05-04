RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Снесло полмашины. "Пташка" Екатерина Полищук попала в серьезное ДТП

Екатерина Полищук (фото: instagram.com/ptashka_from_azovstal)
Автор: Иванна Пашкевич

Парамедик Екатерина Полищук, известная как "Пташка" из "Азовстали", попала в серьезное ДТП.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook-страницу защитницы.

Подробности

По словам Екатерины, в результате автомобильной аварии у нее "забита рука и ребра, разбиты колени и сотрясение немножко после контузии".

"И минус полмашины. Такое бывает, когда кто-то невнимателен на дороге. И на удивление, это не я. Меня снесли с дороги, потому что решили повернуть налево, не убедившись, что я не еду навстречу. Впереди него было еще одно авто вплотную, поэтому его я тоже увидеть не могла. Что ж, машины у меня теперь нет, меня спасли подушки, но я не расстроена", - написала парамедик.

Также она сообщила, что ни с кем не ссорилась, а водитель оказался адекватным, хоть и после того, как она уехала, кто-то из друзей мужчины начал всем рассказывать, что "его Пташка снесла с дороги".

Екатерина Полищук попала в ДТП (фото: instagram.com/ptashka_from_azovstal)

"Поэтому я спокойно проверила всех на травмы, себя перемотала уже дома, всех успокоила, мило пообщалась с чрезвычайно приятными полицейскими, написала объяснения и заявление (у меня все было прекрасно с документами, да и я была пострадавшей стороной в ДТП) и поехала работать дальше", - продолжила Полищук.

Защитница сделала выводы: даже если человек соблюдает все правила дорожного движения, не факт, что навстречу едет внимательный и ответственный водитель.

"Поэтому единственная ваша защита: исправные подушки безопасности, тормоза, внимательность, скорость движения в пределах правил, пристегнутый ремень безопасности. Не пренебрегайте, пожалуйста, потому что последствия ДТП во многом зависят от вашей ответственности", - отметила Екатерина.

Также для тех, кто хочет поддержать, она оставила реквизиты на дрон. Ведь без машины, говорит Полищук, она выживет, а без дрона - нет.

Реквизиты на дрон: 5375411206884517

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТПКатерина ПоліщукКатерина Пташка