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Знесло пів машини. "Пташка" Катерина Поліщук потрапила у серйозну ДТП

Катерина Поліщук (фото: instagram.com/ptashka_from_azovstal)
Автор: Іванна Пашкевич

Парамедикиня Катерина Поліщук, відома як "Пташка" з "Азовсталі", потрапила в серйозну ДТП.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Facebook-сторінку захисниці.

Деталі

Зі слів Катерини, в результаті автомобільної аварії у неї "забита рука і ребра, розбиті коліна і струс трошки після контузії".

"І мінус пів машини. Таке буває, коли хтось неуважний на дорозі. І на диво, то не я. Мене знесли з дороги, бо вирішили повернути наліво, не переконавшись, що я не їду назустріч. Попереду нього було ще одне авто впритул, тому його я теж побачити не могла. Що ж, машини в мене тепер нема, мене врятували подушки, але я не засмучена", - написала парамедикиня.

Також вона повідомила, що ні з ким не сварилася, а водій виявився адекватним, хоч і після того, як вона поїхала, хтось із друзів чоловіка почав всім розповідати, що "його Пташка знесла з дороги".

Катерина Поліщук потрапила в ДТП (фото: instagram.com/ptashka_from_azovstal)

"Тому я спокійно перевірила всіх на травми, себе перемотала вже вдома, всіх заспокоїла, мило поспілкувалась з надзвичайно приємними поліцейськими, написала пояснення і заяву (в мене все було чудово з документами, та й я була постраждалою стороною в ДТП) і поїхала працювати далі", - продовжила Поліщук.

Захисниця зробила висновки: навіть якщо людина дотримується всіх правил дорожнього руху, не факт, що назустріч їде уважний і відповідальний водій.

"Тому єдиний ваш захист: справні подушки безпеки, гальма, уважність, швидкість руху в межах правил, пристебнутий ремінь безпеки. Не нехтуйте, будь ласка, бо наслідки ДТП багато чим залежать від вашої відповідальності", - зауважила Катерина.

Також для тих, хто хоче підтримати, вона залишила реквізити на дрон. Адже без машини, каже Поліщук, вона виживе, а без дрону - ні.

Реквізити на дрон: 5375411206884517

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ДТПКатерина ПоліщукКатерина Пташка