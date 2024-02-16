Снесло на кровать: жена известного украинского композитора пострадала во время ракетной атаки РФ

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По словам Светланы Поклад, обычно она придерживается всех правил безопасности во время воздушной тревоги, однако в тот день была уставшая и легла отдыхать.

Ее разбудил сигнал о ракетной опасности, после чего женщина подошла к открытому окну, чтобы его закрыть, и ее взрывной волной отбросило на кровать.

"Обычно я слежу за предупреждениями о взлете тех чудовищ, но вчера очень устала, легла и проспала. Где-то в пять утра. Сработал мой "звоночек". Угроза в направлении Ворзеля", - вспомнила Светлана.

Игорь Поклад с женой (фото: facebook.com/svitlana.poclad)

"Вот тут уже не шутки. Поднялась. И пошла к окну, которое открыла еще ночью, потому что не хватало воздуха, решила закрыть на всякий случай. И тут... сначала крошечное что-то в небе, как будто луна там, а потом сумасшедший взрыв. Сумасшедший! А красное небо. И меня ударило о раму, а потом отбросило на кровать. Снесло", - продолжила она.

Затем жена композитора приложила что-то холодное к своей щеке, отнесла тревожный чемоданчик и куртки в подвал, и помогла своему мужу спуститься.

Светлана отметила, что это утро стало для нее уроком и напоминанием о том, что война продолжается, и важно серьезно воспринимать предупреждения об опасности.

"Эта проклятая страна не остановится! Никогда! И мы просто не имеем права пренебрегать сигналами тревоги. Для меня лично сегодняшнее утро было уроком. И предупреждением - никто тебя не заставляет, решай сама. Решила, но поздно! Могла произойти трагедия!", - написала избранница музыканта.

Напомним, в апреле 2022 года женщина сообщила, что в начале полномасштабного вторжения РФ их семья несколько дней пряталась в подвале, а затем покинула Ворзель, отправившись в Киев.

Некоторое время в их доме жили российские оккупанты, которые, покидая местность, забрали чужие вещи и оставили взрывчатку.