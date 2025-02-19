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Знают все наперед: эти 4 знака Зодиака имеют экстрасенсорные способности

Среда 19 февраля 2025 12:00
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Знают все наперед: эти 4 знака Зодиака имеют экстрасенсорные способности Знаки Зодиака, которые могут предугадать будущее (иллюстративное фото: freepik.com)
Автор: Катерина Собкова

Астрологи утверждают, что у определенных знаков Зодиака есть особая чувствительность к энергии и интуиция, а также они обладают экстрасенсорными способностями. Они чувствуют и воспринимают мир на более глубоком уровне - это помогает им понимать то, что скрыто от глаз окружающих.

Какие знаки Зодиака попали в этот список, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Collective World.

Овен

Овны - природные лидеры с мощной интуицией. Благодаря своей импульсивности и решительности, они часто чувствуют, что происходит вокруг. Эта способность распознавать скрытые мотивы людей и предчувствовать изменения в обстоятельствах делает их почти экстрасенсами. Они могут "чувствовать" вещи, прежде чем они станут явными, что дает им преимущество в различных ситуациях. Обратите особое внимание на свои ночные сновидения, поскольку они могут многое рассказать и прояснить.

Рак

Раки - настоящие мастера интуиции. Этот знак управляется Луной, которая напрямую влияет на эмоции и внутренний мир. Раки чувствуют настроение других людей, их переживания и страхи, как если бы они могли читать мысли. Это делает их отличными советчиками и душевными целителями. Часто они могут предсказывать события или интуитивно чувствовать, когда что-то не так, благодаря глубокому внутреннему ощущению. Чтобы усилить свои сверхъестественные способности, необходимо заниматься духовными практиками.

Лев

Львы - харизматичные и уверенные в себе люди. Но кроме того, они обладают развитым чувством, что происходит в их окружении. Львы могут "ощущать" атмосферу и распознавать невербальные сигналы людей. Их экстрасенсорная способность проявляется в умении читать эмоции других и предугадывать развитие событий, что помогает им принимать правильные решения и часто быть на шаг впереди. Попробуйте предугадать развитие событий с помощью карт Таро или проведите магический ритуал.

Стрелец

Стрельцы известны своей философской натурой и стремлением к знаниям. Они часто интуитивно чувствуют истинную природу вещей и могут видеть перспективу там, где другие видят лишь препятствия. Их связь с высшими силами и открытость новым идеям позволяют им "видеть" будущее и ощущать, что будет дальше. Стрельцы могут легко чувствовать, что на самом деле стоит за словами и действиями других людей, что делает их прекрасными прогнозистами. Чаще обращайте внимание на свой внутренний голос.

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