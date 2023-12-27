Нашли старинную карту звездного неба, которую нарисовали 2500 лет назад (фото)

Карта была обнаружена на месте древнего поселения Кастельере-ди-Рипунпикколо, возникшего в эпоху средней бронзы. Археологические находки указывают на то, что данное место было населено еще в железном веке, но было оставлено в V веке до н. е.

Специалисты считают, что найденная карта является изображением звездного неба над Рипунпикколо примерно 2 500 лет назад. Это делает ее одной из старейших космических карт, обнаруженных в Италии.

Камень с картой звездного неба, найденный в провинции Триест (фото: HeritageDaily)

Размер найденного камня (фото: HeritageDaily)

На ней присутствует 29 гравюр, соответствующих созвездиям Скорпиона, Ориона, Плеяда и Кассиопеи. Предполагается, что эти гравюры были исполнены одним мастером с использованием молотка и долота с острием 6-7 миллиметров.

Исследователи идентифицировали одну из звезд как Тета Скорпиона, которая сейчас не видна из Кастельере-ди-Рипунпикколо из-за ее низкого положения на горизонте. Однако, используя программу Stellarium для моделирования ночного неба, исследователи обнаружили, что эту звезду можно было видеть из древнего поселения около 400 до н. е.

Особое внимание привлекла 29 гравюра, поскольку она изображает звезду, не соответствующую современным астрономическим данным. Предполагается, что это сверхновая, которая внезапно возникла и потом исчезла.

Возможный вид звездного неба 2 500 лет назад (фото: HeritageDaily)

Если эта гипотеза верна, то отслеживание неба в точке, где располагается 29 гравюра, может помочь обнаружить черную дыру, образовавшуюся после взрыва сверхновой.