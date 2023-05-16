"Нашли новообразования": украинская поп-звезда рассказала о серьезных проблемах со здоровьем

"В первые недели войны у меня начались серьезные проблемы с желудком, можно сказать, что он просто перестал работать. Из-за стресса я испытывала постоянные спазмы, а еще у меня обнаружили определенные новообразования в кишечнике", - рассказала она.

MamaRika рассказала о проблемах со здоровьем (фото: instagram.com/mamarika_official)

В какой-то момент MamaRika "стала ощущать панические атаки", раз в месяц ее "накрывает".

Анастасия признается, что сейчас "просто может ходить по дому и плакать, выбрасывать всю эту боль".

"Пока психологом подрабатывает мой муж и моя мама", - говорит звезда.

Особенно за поддержку Настя благодарна своему любимому - актеру и шоумену Сергею Середе.

"Я захожу домой, закрываю дверь и я в домике, ведь я очень ценю семью. Они мой тыл. Для меня семья была, есть и будет всегда на первом месте. До того, как родился Давид, я была просто артисткой, а теперь я мама-артистка через дефис. Мой сын - это мое вдохновение. Он реально помогает и дает силы писать новую музыку. Благодаря материнству мое творчество вышло совершенно на другой уровень душевности, чувственности", - рассказывает певица.

Анастасия с мужем и сыном (фото:instagram.com/mamarika_official)

Также MamaRika призналась, что "очень хочет еще детей".

"Мой муж хочет, чтобы я рожала и рожала. Может нам Господь пошлет спокойного флегматичного ребенка, который будет вот где положил, там и лежит, потому что характер у Давида как у льва и это сложно. Пока мы берем тайм-аут на пару лет, но я обещаю, и себе и нашей семье, что у нас будет много детей, собак и вообще у нас будет большой дурдом", - резюмировала она.