Знакомился с мужчинами под видом женщин за сотни долларов. В Киеве разоблачили "брачного" мошенника

В Киеве разоблачили "брачного" мошенника, который знакомился с мужчинами за деньги под видом женщин. Вся "схема" обмана совершалась на официальных сайтах знакомств.

О ней рассказали на сайте Главного управления Национальной полиции Киева.

Как работает злоумышленная схема

Киевлянин 1988 года рождения регистрировал ложные аккаунты под видом женщин и предлагал мужчинам познакомиться с ними. Однако не все так просто, как может показаться.

Для того чтобы познакомиться, желающие должны были вступить в клуб "элитных знакомств". За это "клиент" должен заплатить 99 долларов США.

Если мужчина увидел женщину, с которой хочет познакомиться ближе, он должен заплатить почти в шесть раз больше - 600 долларов США.

Когда злоумышленник получал свои деньги, он все же отправлял мужчинам номера девушек, однако они были ненастоящими. Если бы жертва хотела вернуть свои средства, то не смогла бы, ведь мошенник блокировал их во всех социальных сетях.

Что "светит" выдумщику

В доме фигуранта следователи провели обыск, в ходе которого изъяли ноутбук с поличным. В настоящее время установлена личность одного из пострадавших от мошеннической схемы.

Самому мужчине объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренном частью третьей статьи 190 Уголовного кодекса Украины - мошенничество, совершенное в крупных размерах или путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники.

За совершение преступления ему может грозить до восьми лет заключения.

Как не наткнуться на мошенников на сайтах знакомств