Знайомився з чоловіками під виглядом жінок за сотні доларів. У Києві викрили "шлюбного" шахрая

У Києві викрили "шлюбного" шахрая, який знайомився з чоловіками за гроші під виглядом жінок. Уся "схема" обману відбувалася на офіційних сайтах знайомств.

Про неї розповіли на сайті Головного управління Національної поліції Києва.

Як працює зловмисницька схема

Киянин 1988 року народження реєстрував несправжні акаунти під виглядом жінок і пропонував чоловікам познайомитися із ними. Однак не все так просто, як може здаватися.

Для того, щоб мати змогу познайомитися, охочі повинні були вступити до клубу "елітних знайомств". За це "клієнт" повинен заплатити 99 доларів США.

Якщо чоловік побачив жінку, з якою хоче познайомитися ближче, він повинен заплатити майже в шість разів більше - 600 доларів США.

Коли зловмисник отримував свої гроші, він все ж надсилав чоловікам номери дівчат, однак вони буди несправжніми. Якби жертва хотіла повернути свої кошти, то не змогла б, адже шахрай блокував їх у всіх соціальних мережах.

Що "світить" вигаднику

У помешканні фігуранта слідчі провели обшук, в ході якого вилучили ноутбук із доказами його діяльності. Наразі встановлено особу одного з постраждалих від шахрайської схеми.

Самому чоловікові оголошено про підозру у скоєнні злочину, передбаченому частиною третьою статті 190 Кримінального кодексу України - шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

За вчинення злочину йому може загрожувати до восьми років ув’язнення.

Як не натрапити на шахраїв на сайтах знайомств