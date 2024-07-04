Найдите свой путь к спокойствию. 5 лучших приложений для медитации, которые стоит попробовать

Headspace

Headspace выделяется как лучшее приложение для медитации в целом, имея преданную базу пользователей численностью 70 миллионов человек за почти 15 лет. Известное своим удобным интерфейсом и ярким дизайном, Headspace предлагает не только медитацию, но и модули для сна, йоги и музыки.

Что отличает Headspace, так это его приверженность постепенному прогрессу через курсы, которые охватывают различные темы, от осознанного питания до продуктивности. Каждое занятие строится на предыдущем, с возможностью выбрать из нескольких инструкторов в зависимости от личных предпочтений.

В приложении также представлены тысячи отдельных руководимых медитаций, которые легко искать и сохранять для будущего использования.

Стоимость Headspace составляет 13 долларов в месяц или 70 долларов в год, также доступен бесплатный пробный период, однако перед этим необходимо зарегистрироваться. Доступны также групповые планы, что делает приложение экономически выгодным для семей и друзей.

Тем не менее, продвинутые практикующие могут найти ограниченным отсутствие медитаций продолжительностью более 30 минут, а у бесплатных пользователей доступ только к базовому контенту.

В целом, широкая привлекательность, обширный контент и удобный интерфейс делают Headspace отличным выбором для тех, кто хочет интегрировать медитацию в свою повседневную жизнь.

Скриншот

Calm

Уделяя аналогичное внимание отслеживанию статистики пользователей и предлагая широкий спектр медитаций с гидом, Calm отличается несколько более высокой месячной платой в 15 долларов, хотя годовая цена соответствует ценам конкурентов.

Небольшие недостатки - нюансы навигации и ограниченная доступность контента для бесплатных пользователей.

Тем не менее, Calm превосходно подходит для новичков в области медитации. Он предлагает гибкость благодаря коротким ежедневным медитациям, сессиям, ориентированным на достижение целей, философским дискуссиям и контенту для сна. Даже за 90 секунд пользователи могут получить ценный опыт медитации.

Calm делает сильный акцент на улучшении психического здоровья, регулярно оценивая настроение пользователя и предоставляя действенные советы, особенно полезные для людей, страдающих тревогой и депрессией.

Calm (фото: Engadget)

Insight Timer

Insight Timer оправдывает свою репутацию лучшего бюджетного приложения для медитации, предлагая ошеломляющую библиотеку из более 120 000 медитаций с гидом, подходящих как для новичков, так и для опытных практиков.

В отличие от многих конкурентов, Insight Timer предоставляет обширный бесплатный контент, включая универсальный таймер для медитации, который завершает сессии успокаивающими звуками, такими как деревянные блоки и колокольчики, улучшая впечатления от практики.

Хотя приложение предлагает премиум-подписку за 10 долларов в месяц или 60 долларов в год, основной упор делается на бесплатные функции, не побуждая пользователей переходить на платные.

Подписка открывает доступ к тысячам многосессионных курсов, проводимых известными экспертами по медитации, такими как Тара Брах и Кеннет Соарес, а также к успокаивающей музыке, подкастам и возможности прослушивания в автономном режиме.

Несмотря на обилие контента, ориентироваться в Insight Timer может быть сложно из-за огромного объема предложений, поскольку бесплатным пользователям недоступны эффективные функции сортировки и фильтрации.

Кроме того, хотя приложение предлагает групповые мероприятия, такие как совместные медитации и занятия йогой, эти функции иногда могут давать сбои.

По сути, Insight Timer выделяется обилием бесплатных ресурсов и премиальными предложениями, что делает его отличным выбором для тех, кто ищет многофункциональное приложение для медитации без высокой цены.

Скриншот

Smiling Mind

Smiling Mind выделяется как превосходный выбор для начинающих в области медитации, предлагая полностью бесплатное некоммерческое приложение без платных подписок.

После регистрации пользователи получают мгновенный доступ к разнообразным медитациям с гидом, включая многоступенчатые программы, направленные на основы осознанности, улучшение сна и управление стрессом.

Приложение предлагает медитации различной продолжительности, от коротких двухминутных сессий до более длительных 45-минутных практик, адаптируясь под разные временные ограничения и предпочтения.

Помимо медитации, Smiling Mind предлагает регистрацию состояния психического здоровья и возможность ведения дневника.

Примечательно, что приложение включает в себя обширный контент, предназначенный для детей и подростков, с соответствующими возрасту медитациями, охватывающими такие темы, как тревога перед началом школы, спорт и привычки к учебе.

Несмотря на свои сильные стороны, у Smiling Mind есть и недостатки. Приложение не предоставляет предварительной информации о ведущих медитации, что может быть неудобно для пользователей, предпочитающих конкретных инструкторов.

Также в Smiling Mind отсутствует функция поиска, поэтому пользователям приходится прокручивать контент, чтобы найти нужные медитации или преподавателей.

В целом, Smiling Mind впечатляет своим бесплатным комплексным предложением, что делает его отличной отправной точкой для всех, кто хочет начать заниматься медитацией без финансовых обязательств.

Скриншот

Sattva

Sattva предлагает уникальный подход к медитации, используя элементы социальных сетей для создания чувства общности и мотивации. Приложение, оформленное как социальная сеть, побуждает пользователей регулярно медитировать, позволяя им видеть, кто еще медитирует и какие практики они выбирают.

Пользователи могут взаимодействовать друг с другом с помощью лайков и комментариев, а глобальная лента отслеживает активность всех участников.

Приложение использует элементы геймификации, награждая пользователей значками за серии занятий и достижения, а также включает таблицу лидеров для отслеживания лучших медитаторов. Этот соревновательный аспект может мотивировать пользователей поддерживать ежедневную практику.

Sattva предлагает разнообразный контент для медитации, включая сеансы с аудио-гидом, звуковые ландшафты, мантры и таймеры, подходящие как для начинающих, так и для опытных практиков.

Приложение делает акцент на отслеживании психического здоровья, предлагая инструменты для ведения дневника, регистрации самочувствия и статистическую информацию, хотя многие из этих функций доступны только для платных подписчиков.

Однако бесплатная версия предоставляет доступ к социальной ленте и множеству аудиозаписей.

Несмотря на свои преимущества, у Sattva есть и ограничения. В приложении отсутствуют многоуровневые программы, что требует от пользователей самостоятельной разработки плана занятий.

Кроме того, в Sattva нет специального контента для детей или подростков, а функция поиска является базовой и часто не позволяет найти медитации по теме или конкретным преподавателям.

Sattva (фото: Engadget)