Эти знания могут спасти чью-то жизнь: первая помощь при отравлении грибами
Фото: Симптомы отравления рибами и как оказать первую помощь (freepik.com)
В Украине участились случаи отравления грибами. В августе было зарегистрировано 17 отравлений взрослых, 2 – детьми. За первую декаду сентября от отравления пострадало уже 12 отравлений, 2 человека погибли.
Как правильно собирать и употреблять грибы, а так же как оказать первую помощь при отравлении, рассказали в Центре общественного здоровья Украины.
- Откажитесь от употребления дикорастущих грибов, замените их грибами, которые выращивают штучно, надежно контролируют и продают в торговых точках.
- Не покупайте грибы на стихийных рынках
- Внимательно осматривайте грибы, обращайте внимание на цвет шляпки, губки, ножки
- Собирайте только знакомые вам грибы, при малейшем сомнении – сразу выбрасывайте, не оставляйте их рядом с другими.
- Не берите слишком молодые или старые грибы – их легко спутать с ядовитыми
- Не собирайте грибы вблизи трасс, предприятий, загрязненных территорий, так как грибы впитывают в себя широкий спектр ядовитых веществ, в том числе и металлы.
- Не собирайте грибы в засушливую погоду, так как гриб в это время пересыхает – отдает воду и увеличивает концентрацию токсинов
- Не употребляйте в пищу сырые грибы
- Дома всегда проверяйте тщательно все грибы – сомнительные выбрасывайте
- Готовьте грибы в течении первых суток после собирания
- Варите грибы не менее трех раз, каждый раз в свежей подсоленной воде не менее 30 минут.
- Храните блюда с грибами в холодильнике в эмалированной посуде не более суток.
Кому грибы категорически нельзя
- Беременным
- Женщинам, которые кормят грудью
- Пожилым людям
- Детям до 12 лет
Первые симптомы отравления грибами
- Тошнота и рвота
- Судороги
- Одышка
- Снижение пульса
- Резкая боль в животе
- Головокружение
- Холодные руки и ноги
- Повышение температуры тела
- Галлюцинации, головная боль, спутанное сознание
Первая помощь при отравлении грибами
- Немедленно позвоните в скорую – 103
- Промойте желудок водой
- Соблюдайте постельный режим
- Пейте много жидкости – воды или прохладного чая
- Примите сорбент
- Категорически нельзя употреблять пищу или алкоголь – это может ускорить распространение токсинов
- Не занимайтесь самолечением – это очень опасно
Напомним, ранее мы писали о том, что диетологи назвали самый полезный гриб.
А также мы рассказывали, за какими симптомами может скрываться сердечный приступ у женщин.