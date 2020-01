Знаменитий співак помер прямо на сцені: вибачився і закрив очі

Девід Олні помер прямо під час виступу. Серце знаменитого американського співака зупинилося 18 січня, коли він давав свій концерт в Санта-Роса-Біч у Флориді.

За словами присутніх на останньому концерті зірки глядачів, в середині своєї третьої пісні Олні "зупинився, вибачився і закрив очі".

Судячи з усього, глядачі і музиканти не відразу зрозуміли, що сталося. Лише через кілька хвилин 71-річного артиста поклали на сцену і почали проводити реанімаційні заходи, які, на жаль, не увінчалися успіхом.

"Лікарі в аудиторії і медики працювали старанно, щоб змусити його прийти в себе. Важко про це писати, тому що я не можу повірити, що він пішов. Мені дуже шкода його дружину, сім'ю, друзів і всіх людей, які любили його і його музику. Навіть тих, хто ніколи не чув про нього. Ми всі втратили когось важливого минулої ночі", - написала у Facebook співачка Емі Рігбі.

А музикант Скот Міллер розповів журналістам, що "Олні не упустив гітару, не впав зі стільця, він був ніжний і делікатний, як завжди".

Пізніше в американських ЗМІ з'явилася інформація, що причиною смерті знаменитості стала серцева недостатність.

За час своєї кар'єри Олні видав 20 альбомів. Крім того, артист співпрацював з такими відомими виконавцями, як Джон Хедлі і Серхіо Уебб, а кавер-версії пісень записували Еммілу Харріс, Стів Ерл, Лінда Ронстадт, Стів Янг, Дель Маккурі, Лорі Льюїс і багато інших зірок.

