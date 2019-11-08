Ігор Верник екстрено госпіталізований: перші деталі

Російський актор кіно і театру Ігор Верник, який зіграв більше ста ролей, потрапив у лікарню. Його екстрено госпіталізували в Москві через проблеми з ногою. Швидку допомогу викликали в МХТ ім. Чехова. Подробиці розповідаються в Telegram-каналі Mash.

Актор попросив викликати лікарів через різкий біль. Крім того, у нього почала німіти нога. Після лікарського огляду та надання першої допомоги, Верника забрали в лікарню.

Як стало відомо, інцидент стався під час репетиції вистави.

Варто нагадати, що Ігор Верник поєднує діяльність актора, радіо - і телеведучого, а також продюсера. На телебаченні він з'явлється з 1992 року. У різні роки вів телепередачі "Рек-тайм", "Нічне життя міст світу", "Суботній вечір із зіркою", "Золота фішка", "Добрий ранок" і ще ряд інших. Часто запрошується журі Вищої ліги КВН; дев'ять разів був членом журі фестивалю КВН "Голосящий КиВиН" (2000, 2001, 2003, 2005, 2006, 2008, 2010, 2013, 2014).

Особливу популярність Вернику принесли зйомки в серіалі "Бальзаківський вік, або Всі мужики сво...", фільмі "12", фільмі "Мами", у серіалі "Останній з Магикян", фільмі "Той ще Карлосон!" і серіалі "Кухня".

Ігор Верник (фото: film.ru)

Нагадаємо, що раніше відома російська актриса Анастасія Заворотнюк потрапила в лікарню через можливу онкології. Нещодавно Заворотнюк перервала тривале мовчання і показала свіжі фото.