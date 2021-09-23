Знаменита диригент Оксана Линів назвала ключ до успіху і пояснила, чому в 43 роки створила сім'ю

Свій шлях на музичний Олімп Линів розпочала після того, як будучи студенткою Львівської консерваторії взяла участь у першому конкурсі диригентів ім. Густава Малера в Бамбергській філармонії в Німеччині, де посіла 3-е місце. Після цього вона стала асистентом диригента Джонатана Нота при цій філармонії.

Потім пані Оксана навчалася в аспірантурі в Дрездені, працювала в симфонічних оркестрах в різних країнах Європи, в тому числі й Львівській та Одеській операх. У 2018 році була призначена на посаду головного диригента опери Граца і філармонічного оркестру цього ж міста в Австрії.

Своїм найсерйознішим викликом Линів називає участь у Байройтському фестивалі класичної музики - найпрестижнішому оперному фестивалі світу - який вона відкривала в липні 2021 року.

"Це реально був найважчий іспит в моєму житті. Найстрашніше це те, що все життя буде ділитися на все, що було "до", і що буде "після". Або буде фіаско, або буде тріумф", - так висловилася диригент про Байройтський фестиваль.

Також вона зізналася, що ніколи не забуде реакції глядачів, які 12 хвилин купали її в оваціях після закінчення вистави.

"Просто починаються істеричні крики "Браво!", і всі в залі починають тупати ногами по підлозі, і у нас було таке враження в оркестровій ямі, що почався якийсь землетрус", - говорить Линів.

Там же в опері була і канцлер Німеччини Ангела Меркель, яка особисто вітала диригента, і запрошувала на ще одну аудієнцію для бесіди.

Ангела Меркель і Оксана Линів (фото: скріншот)

"Суто приватно, її чоловік, її рідна сестра задавали самі звичайні питання і про навчання, і чи приїхали мої батьки, і скільки років я вже живу в Німеччині", - розповіла про спілкування пані Оксана.

Популярність має свою ціну, і довгий час Линів через насичений графік і постійних переїздів просто не вдавалося зайнятися особистим життям, адже знайти чоловіка, який би нормально ставився до частих роз'їздів коханої - виявилося непросто.

"Аеропорт - готель - центр - таксі - репетиція - концерт... і вже в певний момент ти вже не належиш собі, ти просто маєш обов'язки", - каже знаменита диригент.

Оксана Линів (фото: facebook.com)

Спогади про рідні Броди під Львовом та близьких внутрішньо дуже допомагали їй у такі хвилини.

"Це таке коріння і така прихильність до простих людей, до простого життя. Дитинство, коли я пасла кіз, або ходила по гриби", - посміхається Линів.

Вона додала, що навіть будучи в різних країнах, на свята сама за традицією обов'язково готує кутю або пече паски.

Зі своїм обранцем, з яким вирішила пов'язати життя і побудувати сім'ю, пані Оксана познайомилася в 2019-му після концерту. Її майбутній наречений скрипаль Дюссельдорфського оркестру одесит Андрій Мурза сам підійшов до неї виявити повагу і симпатію, і через деякий час Линів перша написала музиканту, домовившись про обід у кафе.

Диригент зізнається, що перше побачення залишило у неї не найкращі враження, але тут незабаром Андрій вже сам їй подзвонив і запропонував вибратися на каву.

"Каже: "Ось щось ти так швидко пронеслася в Дюссельдорфі і відразу зникла?" Я відповідаю: "Ну так добре, приїжджай до Відня, я вже там, підемо на каву". Він у відповідь: "Нут так не говори, тому що я вже завтра там буду", - розсміялася Линів.

Оксана Линів та її обранець Андрій Мурза (фото: скріншот)

Ось так походи на каву призвели до створення сім'ї, і на початку 2021 року пара оголосила про те, що одружилася.

"Ключ до успіху був у тому, що я ризикувала. Тому що якщо ви не будете йти на ризик - ви не станете явищем", - зазначила Линів.

Відео: Оксана Линів розповіла про професійне та особисте життя