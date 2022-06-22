Ви про них не знали. 10 фактів про жовтовухого мешканця Чорнобильського заповідника
Середа 22 червня 2022 15:05
У Чорнобильському заповіднику розповіли про вже (колаж РБК-Україна)
Вуж звичайний - це найпоширеніший вид неотруйних змій в Україні. Вужі відрізняються від інших змій "жовтими вухами" — яскраво вираженими мітками на голові, частіше жовтими, але іноді білими і помаранчевими. Також вони мешкають і в Чорнобильському заповіднику.
10 фактів про вужів, які ви могли не знати
Самки вужів більше самців і можуть досягати 1,5 метрів в довжину.
Укус вужа для людини – не отруйний.
Зазвичай харчується гризунами, жабами і рибою. Іноді-кажанами або дрібними птахами.
Ковтає свою здобич живцем, не умертвляючи її.
12 років-приблизна тривалість життя цього плазуна в природних умовах.
Вуж-відмінний плавець, під водою здатний перебувати більше 30 хвилин.
Має яскраво-жовте або помаранчеве забарвлення за головою, так звані Жовті вуха.
Виділяє рідину неприємного запаху і прикидається мертвим, якщо відчуває небезпеку.
Може не їсти кілька днів, а то й тижнів, особливо після щедрої трапези.
Вуж звичайний-поширений вид неотруйних змій на заповідній території.
Вже також мешкає в Чорнобилі (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)