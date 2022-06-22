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Ви про них не знали. 10 фактів про жовтовухого мешканця Чорнобильського заповідника

У Чорнобильському заповіднику розповіли про вже (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Вуж звичайний - це найпоширеніший вид неотруйних змій в Україні. Вужі відрізняються від інших змій "жовтими вухами" — яскраво вираженими мітками на голові, частіше жовтими, але іноді білими і помаранчевими. Також вони мешкають і в Чорнобильському заповіднику.

10-топ фактів про них розповіли на офіційній сторінці організації.

10 фактів про вужів, які ви могли не знати

  • Самки вужів більше самців і можуть досягати 1,5 метрів в довжину.
  • Укус вужа для людини – не отруйний.
  • Зазвичай харчується гризунами, жабами і рибою. Іноді-кажанами або дрібними птахами.
  • Ковтає свою здобич живцем, не умертвляючи її.
  • 12 років-приблизна тривалість життя цього плазуна в природних умовах.
  • Вуж-відмінний плавець, під водою здатний перебувати більше 30 хвилин.
  • Має яскраво-жовте або помаранчеве забарвлення за головою, так звані Жовті вуха.
  • Виділяє рідину неприємного запаху і прикидається мертвим, якщо відчуває небезпеку.
  • Може не їсти кілька днів, а то й тижнів, особливо після щедрої трапези.
  • Вуж звичайний-поширений вид неотруйних змій на заповідній території.
  • Вже також мешкає в Чорнобилі (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)

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А ще ми писали, що у Чорнобильському заповіднику показали птицю - зразкового "сім'янина". Він багато робить для своїх малюків.

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Чорнобиль