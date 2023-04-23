Знаки Зодиака, которым не повезет в любви: рискуют навсегда оставаться одинокими

Гороскоп расскажет о трех знаках Зодиака, которые рискуют остаться одинокими. В частности, из-за своей эмоциональности некоторые знаки Зодиака не могут найти свою вторую половинку.

Овен

Такой знак Зодиака носит импульсивный характер, он может взяться за новое дело, не будучи действительно готовым. Так у него все и в отношениях.

В общем, под влиянием страсти он может начать отношения с переполнением доверия, но быстро впадает в разочарование. Большие надежды, которые он возлагает на себя, разочаровывают его.

Кроме того, Овен является очень динамичным знаком. Как только страсть в отношениях пройдет, он может почувствовать усталость.

Также с Овном тяжело из-за воспалительного темперамента. Он может быстро терять самоконтроль и даже быть агрессивным. К тому же ему свойственно принимать поспешные решения, о которых он сожалеет.

Дева

Астрологи говорят, что представители этого знака стремятся к совершенству во всех аспектах своей жизни. Эта одержимость может утомить вторую половинку.

Человек будет постоянно чувствовать, что с ним что-то не так, или что он не оправдывает ожиданий Девы. Именно это будет отталкивать людей.

Кроме того, этот знак стремится к стабильности. Случайные связи их не интересуют. Поэтому Дева ищет стабильного партнера, которому можно доверять. За исключением того, что она легко дает свое доверие и сомневается во всем.

Козерог

Этот знак считается трудолюбивым. В приоритете у него одна работа и нет времени на романтические отношения.

Кроме того, их распорядок дня настолько насыщен, что им сложно найти свободное время для романтических прогулок.

Более того, в отношениях Козероги никогда не делают первый шаг. Ему всегда нужно побыть наедине, чтобы замкнуться и погрузиться в свою работу.