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Знаки Зодиака, у которых скоро начнется "черная полоса": кто главные лузеры

Фото: Гороскоп 2022 (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Гороскоп на ближайшую неделю расскажет о знаках Зодиака, которых постигнут невезение и проблемы - в личной жизни, на работе, финансах.

Подробный гороскоп для каждого знака Зодиака рассказала астролог-исследователь Арина Артуровна в Telegram.

Важно! Эксперт рекомендует читать гороскоп по своему Асцеденту (восходящему знаку) и по знаку Зодиака.

Овен

На работе вы можете все физически не успевать, что будет вас подавлять. Вероятны неприятные известия о близких людях.

Деловые поездки и переговоры не принесут пользы. Возможна опасность в поездках, поломки авто.

Телец

Вероятна потеря денег по вашей вине. Из-за поспешности решений, импульсивности поступков возможны финансовые проблемы.

На работе конфликты, поломки техники, простой или наоборот авралы. Дома же вероятны ссоры из-за денег.

Дева

В настоящее время возможны ситуации, влекущие потерю положения, авторитета, работы.

Дискредитация, утрата самостоятельности, крах целей. Конфликты с начальством, матерью. Возможна опасность травм, аварий.

Козерог

Вероятна путаница, напряжение, конфликты с начальством или сотрудниками, поломка техники и сбои приложений. Возможна срочная или дополнительная работа.

Болезни обострятся, воспалительные заболевания. Возможны заболевания домашних питомцев.

Также читайте о трех знаках Зодиака, которых скоро ждут экстремальные изменения.

Кроме того, астролог дала полный прогноз для всех знаков Зодиака.

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