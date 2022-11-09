Знаки Зодиака, у которых скоро начнется "черная полоса": кто главные лузеры

Овен

На работе вы можете все физически не успевать, что будет вас подавлять. Вероятны неприятные известия о близких людях.

Деловые поездки и переговоры не принесут пользы. Возможна опасность в поездках, поломки авто.

Телец

Вероятна потеря денег по вашей вине. Из-за поспешности решений, импульсивности поступков возможны финансовые проблемы.

На работе конфликты, поломки техники, простой или наоборот авралы. Дома же вероятны ссоры из-за денег.

Дева

В настоящее время возможны ситуации, влекущие потерю положения, авторитета, работы.

Дискредитация, утрата самостоятельности, крах целей. Конфликты с начальством, матерью. Возможна опасность травм, аварий.

Козерог

Вероятна путаница, напряжение, конфликты с начальством или сотрудниками, поломка техники и сбои приложений. Возможна срочная или дополнительная работа.

Болезни обострятся, воспалительные заболевания. Возможны заболевания домашних питомцев.