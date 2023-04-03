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Знаки Зодиака, которые будут купаться в деньгах на этой неделе: тройка счастливчиков

Финансовый гороскоп 2023 (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

Гороскоп на неделю расскажет о трех знаках Зодиака, которым невероятно повезет с деньгами с 3 по 9 апреля 2023 года.

Об этом пишет SlovoFraza.

Овен

Овнам на этой неделе будет везти в финансовых делах и на работе, но для повышения прибыли необходимо не только усердно работать, но и полагаться на интуицию.

Астрологи говорят, что ночные светила будут помогать Овнам преодолеть препятствия, которые могут мешать достижению успеха.

Близнецы

Близнецам на этой неделе, возможно, придется больше работать и проводить больше времени в офисе из-за срочных дел и незавершенных проектов. Если они подойдут к своим делам ответственно, это может помочь значительно повысить доходы и заработать авторитет.

Важно следить за здоровьем и бороться со страхом, неопределенностью и неуверенностью в себе.

Рыбы

У Рыб на этой неделе ожидается динамичная, но финансово благоприятная ситуация. Для увеличения доходов нужно решать проблемы с хладнокровием и без отрицательных мыслей.

Астрологи советуют настроиться на победу и смело действовать в критических ситуациях.

Раньше мы писали, каких женщин по знаку Зодиака называют лучшими женами.

Читайте также, каким знакам Зодиака не повезет в апреле.

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