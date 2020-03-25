На ці знаки Зодіаку чекають великі зміни: квітень виправить всі

Гороскоп 2020 обіцяє чотирьом знакам Зодіаку життєві зміни на краще у квітні. Для кого другий місяць весни буде наповнений важливими подіями в коханні, стосунках з близькими і грошах - в прогнозі від астрологів на Styler.

Овен

Всесвіт наділить Овнів такою неймовірною енергією, що оточуючі не будуть встигати за ним. Овна може дратувати їхня повільність, можливі навіть скандали. Але до кінця місяця результат його активності перевершить всі очікування. Близькі побачать результати його старань і захочуть погрітися в променях слави або урвати шматочок успіху Овна.

Близнюки

Близнюки захочуть поділитися своїми думками та ідеями з оточуючими, адже ідеями вони просто будуть фонтанувати в середині весни. Але астрологи не рекомендують направо і наліво розкривати всім свої плани - зірки цього не люблять. Якщо Близнюки все зроблять правильно, вони зможуть вийти з будь-якої непростої ситуації і виправити всі минулі помилки.

Скорпіон

Скорпіон, якщо захоче, зможе домогтися багато чого. Але не факт, що бажання звернути гори у нього в квітні з'явитися. Астрологи вважають, що найзапеклішим ворогом Скорпіона навесні стане його власна лінь. Якщо цього противника вдається побороти, то Скорпіон зможе досягти успіху у всіх справах, але головною сферою квітня для нього стане кохання.

Водолій

Для Водолія настає воістину переломний період. Всесвіт подарує йому такий потужний приплив енергії, що в якийсь момент він навіть розгубиться, не знаючи, що з цієї "надсилою" робити. Якщо він зможе направити енергію в потрібне русло, через місяць його фінансовий стан може дуже сильно змінитися. Головне на перших порах зрозуміти, з чого починати.

Раніше ми писали, що Землю накриє магнітна буря в кінці березня і на початку квітня. Фахівці назвали дати метеоударів і розповіли, як мінімізувати їх негативний вплив.