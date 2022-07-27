RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

На ці знаки Зодіаку раптово зваляться гроші: кому пощастить вже сьогодні-завтра!

Фото: Фінансовий гороскоп на липень 2022 (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

Гороскоп 2022 на останній тиждень липня розповість, хто зі знаків Зодіаку зможе отримати раптовий прибуток вже сьогодні-завтра.

Прогнозом зі Styler поділитися знаменитий астролог Аріна Артурівна. Експерт радить читати гороскоп по своєму Асцеденту (висхідному знаку) і по знаку Зодіаку.

Рак

Відкриється новий канал доходу, який буде пов'язаний або з інтернет-діяльністю, або з участю в новому проєкті.

Ракам доведеться вступити в конфронтацію з начальством або з батьками. Але ви зумієте переконати їх у своїй правоті.

Колаж РБК-Україна: Раки можуть відкрити новий канал прибутку

Стрілець

Цього тижня надійде грошова допомога від родичів. У Стрільців будуть змінюватися плани щодо поїздок або будуть затримки в оформленні документів.

Але не вплутуйтеся ні в які авантюри з грошовими операціями. Ризик все втратити 100%. Юридичні питання будуть вирішуватися дуже сприятливо на цьому тижні.

Колаж РБК-Україна: Стрільцям підкинуть гроші родичі

Козеріг

Козерогам, які в пошуку роботи, на цьому тижні усміхнеться удача. Працюючих Козерогів чекає грошова винагорода за відмінну роботу.

На цьому тижні варто бути гранично уважними в дорозі. Перевіряйте перед кожною поїздкою ваш автомобіль. Так само будьте обережні на воді та з водою.

Колаж РБК-Україна: Козероги зароблять авторитет і гроші

Раніше ми писали, яка ви тварина за датою народження, і як це впливає на ваш характер.

Також астролог поділилася повним прогнозом до кінця місяця для кожного знака Зодіаку.

Крім того, читайте наш квітковий гороскоп.

Читайте РБК-Україна в Google News
Гороскоп