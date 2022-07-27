На ці знаки Зодіаку раптово зваляться гроші: кому пощастить вже сьогодні-завтра!

Рак

Відкриється новий канал доходу, який буде пов'язаний або з інтернет-діяльністю, або з участю в новому проєкті.

Ракам доведеться вступити в конфронтацію з начальством або з батьками. Але ви зумієте переконати їх у своїй правоті.

Колаж РБК-Україна: Раки можуть відкрити новий канал прибутку

Стрілець

Цього тижня надійде грошова допомога від родичів. У Стрільців будуть змінюватися плани щодо поїздок або будуть затримки в оформленні документів.

Але не вплутуйтеся ні в які авантюри з грошовими операціями. Ризик все втратити 100%. Юридичні питання будуть вирішуватися дуже сприятливо на цьому тижні.

Колаж РБК-Україна: Стрільцям підкинуть гроші родичі

Козеріг

Козерогам, які в пошуку роботи, на цьому тижні усміхнеться удача. Працюючих Козерогів чекає грошова винагорода за відмінну роботу.

На цьому тижні варто бути гранично уважними в дорозі. Перевіряйте перед кожною поїздкою ваш автомобіль. Так само будьте обережні на воді та з водою.

Колаж РБК-Україна: Козероги зароблять авторитет і гроші