Ці знаки Зодіаку чекає удача в коханні в кінці літа: щасливчиків всього четверо

Овен

Ключ до серця коханої людини криється в умінні зацікавити. Спробуйте створити інтригу і використовуйте свою сильну енергетику. Природні сили Овнів зможуть запалити почуття в будь-якій людині, але тут дуже важливо не перестаратися і не допустити сильної нав'язливості.

Близнюки

Не покладайтеся тільки на власну привабливість, адже негативний вплив Венери все ще буде перебиватися Меркурієм. Кінець серпня принесе цікаві знайомства, але квапити події точно не варто. І тоді у вас вийде налагодити особисте життя.

Терези

Зірки рекомендують дивитися на світ правильно і з позитивом. Це допоможе залучити кохання і щастя в справах. Чарівність Терезів найближчими днями зіграє важливу роль в амурних справах - постарайтеся не упустити такий відмінний шанс.

Скорпіон

Всі романтичні побачення і знайомства повинні пройти на приємній ноті. Якщо ви чекали зручного моменту, щоб зізнатися в почуттях і зробити вирішальний крок, то зробіть це в понеділок-вівторок, тому, що з середи Уран стане ретроградним і всі зусилля можуть піти прахом.