"Заставляли на камеру сказать, что "Азов" взорвал драмтеатр": история плена мариупольчанки

38-летняя Инна пробыла в плену россиян почти месяц. Бывшую военнослужащую сдал оккупантам ее сосед. Женщине удалось вернуться домой во время второго обмена пленными в начале апреля прошлого года.

Как женщина попала в российский плен

В 2016 году Инна была командиром взвода обеспечения поваров в военной части в Мариуполе. В 2019 году уволилась, но осталась жить в городе. Там ее застала полномасштабная война.

"26 февраля в поселок (окрестности города, где у Инны был дачный дом, - ред.) зашла российская техника, "добрые" люди подсказали, кого и где искать", - рассказывает женщина.

На тот момент уже невозможно было уехать из города. Россияне уже обстреливали Мариуполь из РСЗО, танков и атаковали авиацией.

5 марта оккупанты начали заходить в каждый двор, чтобы обнаружить "неблагонадежных" людей. Сначала российские военные только проверили вещи Инны в доме, а когда ничего подозрительного не нашли, уже собирались покинуть ее двор. Но сосед женщины рассказал им, что она бывшая военная.

Что пережила Инна в плену оккупантов

8 марта ее вместе с другими пленными увезли в Донецк. Их избивали, пытаясь получить хоть какую-то информацию.

"Меня "поздравили" с 8 марта - ударили по голове несколько раз. Обвиняли в том, что я фашистка, нацистка и якобы 8 лет убивала их детей", - вспоминает Инна.

Инну держали в камере размером не более чем 3 на 4 метра. Вместе с ней было еще 5-6 женщин. Из мебели - только железные кровати. В туалет выводили трижды в день, строго по расписанию, никаких прогулок.

Каждый день пленным рассказывали о "захвате" то одного, то другого украинского города, чтобы оказывать психологическое давление и заставить эмоционально сломаться.

"Мне на камеру надо было сказать, что "Азов" обустроил в подвале драмтеатра штаб, заминировал, а потом... загнав в помещение театра мирных, взорвал... во время ухода. Тогда у меня произошла настоящая истерика. Я тогда впервые услышала о страшной трагедии, но мы ведь понимали, кто на самом деле все это сделал", - говорит Инна.

По ее словам, другую пленницу чуть не забили до смерти. Двое-трое суток женщину избивали - россияне от нее требовали, чтобы она рассказала, где ее муж - военный, который был на "Азовстале". Оккупанты травмировали женщине позвоночник, но так и не получив ответа, вернули ее в камеру.

31 марта Инне и еще нескольким женщинам сказали забрать вещи и выйти. Их посадили в грузовик, завязали глаза, заковали в наручники и увезли неизвестно куда. Потом доставили самолетом в Крым, а затем снова перевозили грузовиком.

"Они начали зачитывать наши фамилии. Тот, кого назвали, ехал дальше…", - вспоминает Инна.

В Запорожье ее обменяли на российских пленных.

Сейчас Инна является участницей ОО "Полигон 56", она проводит акции и митинги в поддержку тех, кто до сих пор остается в плену. Инна говорит, что, несмотря на безумную усталость, времени на отдых нет. Ведь в плену продолжают оставаться другие украинские пленники.