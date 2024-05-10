Укрепляют сердце и омолаживают кожу: какие продукты должны быть в тарелке каждого

Жиры - это важный элемент, с которым люди набирают вес или теряют здоровье без них. Золотой серединой в этом вопросе есть употребление правильных жиров, в пропорциях и в правильном количестве.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу эксперта по питанию Наталии Матишинец.
Правильные жиры, так же необходимы нашему организму, как и другие микроэлементы.
Прежде всего, они поддерживают здоровье сердца и мозга, улучшают абсорбцию важных витаминов и антиоксидантов, а также способствуют снижению риска возникновения некоторых заболеваний.
Какие продукты нужно есть:
Эксперт советует не забывать рационально комбинировать эти продукты в тарелке, чтобы обеспечить свое тело всеми необходимыми жирными кислотами и микроэлементами.
Небольшое количество жира - важная часть здорового сбалансированного питания. Это источник незаменимых жирных кислот, которые организм может вырабатывать самостоятельно.
Жир помогает организму усваивать витамины А, D и Е. Эти витамины жирорастворимы, а это значит, что они могут усваиваться только жирами.
Жиры играют значительную роль в построении клеток кожи, сосудов и нервных окончаний. Правильно употребляя жиры, вы обеспечите себя здоровой и эластичной кожей, сильным сердцем и крепкой нервной системой.
Полезные ненасыщенные жиры являются строительным материалом множества гормонов нашего организма, включая отвечающие за репродуктивную функцию, а также кортикостероидные гормоны.
Добавим, что больше всего насыщенных жиров в обработанном мясе, например, в сосисках, ветчине, бургерах.
Также в твердых сырах, цельном молоке и сливках, в сливочном масле, сале, в пальмовом масле и кокосовом масле.
Употребление слишком большого количества насыщенных жиров может повысить уровень холестерина в крови.
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