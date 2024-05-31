Смыть грязь и микробы: нужно ли стирать новые вещи после покупки

Казалось бы, если вы приобретаете новую одежду, или на секонд-хендах, где она проходит дезинфекцию, то вещи абсолютно чистые и предварительно стирать их не нужно. Однако есть определенные ситуации, в которых необходима дополнительная обработка.
Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Southern Living .
Джами Л. Миллер, медицинский директор дерматологической клиники Vanderbilt Health One Hundred Oaks отмечает, что заболеть от новой одежды или постельного белья можно крайне редко.
Даже после того, как одежду в розничном магазине примерял другой человек, риск получить инфекционное заболевание невероятно мал, и по сути отсутствует, если одежда новая.
Но даже в этом случае эксперты указывают, что есть множество причин для того, чтобы бросить свои новые покупки в стиральную машину.
Незакрепленный краситель испортит другую одежду
В первую очередь незакрепленные красители могут испортить остальную одежду. Карен К. Леонас, профессор текстильных наук в Университете штата Северная Каролина, отмечает, что при производстве одежды красители не всегда сразу "впитываются" в ткань.
Так что если краситель остается на поверхности и одежду надевают поверх или под другие вещи (например, шелковая блузка под пиджаком и т.д.), он может перейти на их ткань, необратимо окрасив.
К тому же стирать новую одежду тоже надо осторожно: те же "свободные" красители на новой красной рубашке, например, могут превратить вашу старую любимую белую блузку в розовую.
Аллергия на краситель
Есть также вопросы относительно химических веществ, которые используются в процессе производства одежды.
По словам экспертов, чаще это касается синтетических волокон, таких как полиэстер и нейлон, но даже на натуральные волокна может быть нанесена краска.
Предполагают, что люди с чувствительной кожей или люди, обладающие специфическими аллергиями, вероятно, могут страдать от незакрепленных красителей и химических веществ.
Поэтому контакт невыстиранной одежды с кожей может вызвать сыпь, сухость, зуд и другие виды неприятных реакций.
Микробы при хранении одежды
Одежда проходит длинную и сложную цепь снабжения, где компоненты одежды поступают из многих источников, а конечное изделие проходит через многие руки, что может привести к попаданию различных бактерий, грибков, грязи и насекомых.
Нужно ли стирать новую одежду (иллюстрация: Freepik)
Иногда импортируемая одежда может провести длительное время в транспортных контейнерах. Это может привести к неприятным последствиям, например, на одежде может появиться плесень, особенно в жаркую, влажную погоду.
Несмотря на то, что магазины-заказчики могут проводить обработку одежды, чтобы уничтожить не только микробы, но и любые сомнения, стоит всего лишь отправить в стирку новые вещи.
Бактерии и заболевания предыдущих покупателей
Однако, пожалуй, самое неприятное - это человеческие бактерии, которые могут пристать к, казалось бы, новой одежде.
Невозможно знать, кто примерил одежду до того, как вы его купили, поэтому не можете знать о микробах на его коже, носе, рту.
Как указывает Джами Л. Миллер, результаты исследования бактерий и вирусов, которые остаются на одежде после того, как его примеряли, обнаруживали, что чаще всего остаются фекальные бактерии и назальные вирусы.
Вши, чесотка и даже постельные клопы также могут жить на одежде несколько дней. Хотя одежду в магазине могут обрабатывать паром, лучший вариант, чтобы предотвратить проблемы - постирать новые вещи.
Кстати, раньше мы рассказывали о том, какие ошибки чаще всего допускаются при стирке.
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