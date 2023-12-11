Уменьшится риск опасности: вот что нужно сделать при установке автокресла

Автомобильная безопасность является одной из ключевых тем, касающихся родителей во всем мире. Когда речь идет о перевозке детей, правильная установка детских кресел является важным аспектом безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт "Дорожній адвокат".

Какие существуют риски

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВО3), ДТП является одной из основных причин смерти среди детей в возрасте от 5 до 14 лет. В частности, правильное использование детских сидений может снизить риск серьезных травм и смертей на 70% у детей до 1 года и на 54% у детей от 1 до 4 лет.

Типы детских сидений

Автокресло для новорожденных

Оно предназначено для новорожденных до 2 лет или до достижения веса 9 кг. Это сиденье расположено лицом назад для безопасности ребенка при столкновениях.

Детское автокресло

Подходит для детей от 9 до 18 кг. Устанавливается лицом вперед для детей, которые могут сидеть без помощи.

Бустер-сиденья

Предназначено для детей от 18 до 36 кг, которые выросли из детского автокресла, но еще не могут пользоваться обычными ремнями без повышения.

Как правильно устанавливать

Проверьте правила

Прежде чем покупать или устанавливать детское сиденье, важно ознакомиться с правилами и рекомендациями, установленными в Украине.

Правильное место

Обычно детские сиденья должны размещаться на заднем сиденье автомобиля. Если детское сиденье установлено лицом вперед, важно убедиться в том, что подушка безопасности пассажира заблокирована.

Установка

Каждое детское сиденье имеет свои инструкции по установке, и важно их соблюдать.

Чаще они закрепляются с помощью автомобильных ремней безопасности или системы крепления LATCH.

После установки убедитесь, что сиденье плотно фиксируется и не двигается больше, чем на 2,5 см в любом направлении.

Правила безопасности

Эксперты советуют не использовать подержанные сиденья неизвестного происхождения. Неизвестность может означать неправильное использование, что может повлиять на безопасность.

Также каждое детское сиденье имеет ограниченный срок службы. Проверяйте инструкции производителя.

Не оставляйте детей без присмотра в автомобиле. Во время жаркой или холодной погоды оставление ребенка даже на короткое время в автомобиле может оказаться опасным. Температура внутри автомобиля может быстро измениться, что приводит к серьезным последствиям.

Кроме того, регулярно проверяйте сиденья на соответствие. Со временем детские сиденья могут испытывать износ или повреждение. Регулярно проверяйте их стабильность и целостность.

К тому же, старшим детям следует объяснить важность пользования ремнями безопасности и других приспособлений. Важно, чтобы они поняли почему это необходимо.

Безопасность детей в автомобиле - это ответственность, которая лежит на плечах каждого родителя. Правильная установка детских сидений - это лишь один из шагов в направлении создания безопасных условий.

Инвестирование в качественное детское сиденье и правильное его использование - это вклад в будущее и благополучие вашей семьи.