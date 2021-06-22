Змії, медузи і блохи: узбережжя Азовського моря кишить "сюрпризами"

"Того року медузи, в цьому – активізувалися змії. Будьте обережні, оскільки можна їх просто не побачити", - попередила Славова.

У коментарях вона пояснила, що на березі з'явилися вітряки, які почали відлякувати птахів. А птахи знищували змій. Тепер змії спокійно розмножуються на пляжах.

Однак користувачі розповіли, що змії на відео не небезпечні й це вужі. А ось гадюк можна зустріти на Обіточній косі – там небагато людей, а ось мишоподібних гризунів, якими люблять ласувати змії, багато.

Гадюку можна визначити по зигзагоподібному малюнку на спині, і вони набагато менше вужів за розміром.

У Кирилівці помітили перших медуз. Вони влаштувалися на Федотовій косі та потрапили в об'єктив блогера Олександра візуала, який гуляв берегом після сильного шторму. Варто відзначити, що медуза була мертва.

Перші Медузи на узбережжі Азовського моря

Ще одну напасть в Азовському морі показав Vitaliano Almazati. Він повідомив, що у воді з'явилися морські блохи, які кусаються і не дають спокійно поплавати.

"Їх у морі зараз дуже багато. Боляче кусаються, неприємно. Є по всьому пляжу, маленькі та великі. Все море в цих блохах, повністю все узбережжя. Люди купаються, але вони щипають", - так прокоментував чоловік навалу ракоподібних.

В Азовському морі активізувалися морські блохи