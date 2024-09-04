Слипаются глаза. Что делать, если очень хочется спать на работе: полезные лайфхаки

Почему вы чувствуете сонливость на работе

Сонливость работников офиса - распространенное явление. Это сильно мешает работе и не дает сконцентрироваться. Дневная сонливость может быть связана с целым списком причин:

нехватка солнечного света

недосып

работа в удушающем помещении

ненормированный рабочий день

злоупотребление тонизирующими напитками

отсутствие достаточного количества углеводов и белков в рационе

дефицит витаминов группы B, С

сидячий образ жизни

отсутствие минимальной физической нагрузки

систематический стресс и нервное напряжение

Как преодолеть сонливость на работе

Если глаза слипаются от усталости и нужно оставаться продуктивным на работе, вот несколько советов, которые могут помочь:

Короткая разминка. Если возможно, произведите короткую физическую разминку. Подойдите к окну, сделайте несколько растяжек или пройдитесь по офису. Это может помочь вам освежиться.

Сменяйте деятельность. Измените задание или тип работы. Переходя от одной задачи к другой, вы можете избежать монотонности, которая может способствовать усталости.

Пейте воду. Дегидратация может усугублять чувство усталости. Пейте воду или зеленый чай, содержащий кофеин и может помочь сохранять бодрость.

Кофе или чай. Употребляйте напитки с кофеином, но не злоупотребляйте ими. Кофеин может дать временный заряд энергии, но слишком большое количество может отрицательно повлиять на ваши нервы.

Время отдыха. Сделайте короткий перерыв, к примеру, на 5-10 минут. Займитесь чем-нибудь, что поможет вам расслабиться и восстановить силы.

Короткий перекус. Легкий перекус, содержащий белки и сложные углеводы (например, йогурт с фруктами или орехи) может помочь вам восстановить энергию.

Массируйте лицо. Легкий массаж лица, особенно области вокруг глаз, может помочь снизить усталость и улучшить кровообращение.

Прогулка на открытом воздухе. Если есть возможность, выйдите на улицу. Свежий воздух и смена обстановки могут помочь вам почувствовать себя лучше.

Смена освещения. Убедитесь, что ваше рабочее пространство хорошо освещено. Тусклое освещение может способствовать более быстрой усталости глаз.

Используйте увлажняющие капли для глаз. Если ваши глаза сухие, использование увлажняющих капель может помочь снизить дискомфорт.

Слушайте музыку. Музыка может поднять настроение и помочь сосредоточиться. Выберите что-то энергичное или вдохновляющее.

Глубокое дыхание. Отведите несколько минут для глубочайшего дыхания. Вдыхайте через нос, задерживайте дыхание на несколько секунд, затем выдыхайте через рот. Это поможет вам расслабиться и восстановить энергию.

Стратегии организации времени. Разбейте задачи на меньшие части и сосредоточьтесь на одном из них сразу. Это может помочь сохранить концентрацию и не испытывать перегрузки.

Проконсультируйтесь с лечащим врачом. Если усталость становится постоянной проблемой, может полезно обратиться к врачу для оценки общего состояния здоровья и определения возможных причин.

Если вы постоянно испытываете большую усталость, возможно, стоит пересмотреть свой режим сна и самочувствие. Важно обеспечить достаточное количество сна и заботиться о своем здоровье.

Простое упражнение, которое прогонит сонливость:

Потяните и покрутите ушами

Нажмите на кость за ушами и быстро вдохните

Нажмите и потрите точку под носом

Эти точки давления помогут избежать дневной сонливости и вернут свежесть.