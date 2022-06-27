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Злата Огнєвіч здійснила давню мрію і присвятила її захисникам "Азовсталі" (фото)

Злата Огнєвіч підкорила Говерлу (фото: instagram.com/zlata.ognevich)
Автор: Марина Настевич

Українська співачка Злата Огнєвіч здійснила свою давню мрію - здійснила сходження на найвищу точку України, гору Говерлу. Це досягнення вона присвятила захисникам "Азовсталі", які зараз в полоні у росіян.

На своїй сторінці в Instagram артистка опублікувала фото, на якому вона зображена на вершині Говерли.

Злата одягнена в темні штани і бордову куртку, а в руках вона тримає прапор України. За її спиною видно прапор, встановлений на вершині гори.

Злата Огнєвіч підкорила Говерлу (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Співачка закликала не забувати про наших відважних бійців і вірити в їх звільнення з полону.

"Говерла - найвища точка України. Сильне і дивовижне місце! 2061 м над рівнем моря. Здійснила давню мрію і хочу присвятити це сходження особливим людям - Героям з Азовсталі. Саме сьогодні у всіх великих містах світу пройшли мирні мітинги на їх підтримку. Наші герої знаходяться в полоні, сильні, мужні, непохитні хлопці і дівчата чекають повернення додому, до своїх рідних. Кожен день я чекаю новин, кожен день мрію, щоб сталося диво! Знаєте, військові мені часто розповідали, що на війні відбувається багато дивних подій, коли навіть раціоналізм віддає перевагу вірі", - поділилася Огнєвіч.

Виконавиця зазначила, що потрібно постійно говорити про Україну і війну, щоб світ не забував, що боротьба все ще триває.

"Боротьба триває. Вона триває і на міжнародному інформаційному рівні. Наша з вами мета - присутність України у світових медіа, розголос подій та підтримка полонених на мирних мітингах у світі, як от сьогодні. А ще.... Знайте і пам'ятайте кожну мить, що ми - дуже крута нація! Я вас люблю всім серцем", - написала Злата.

"Говерла - перша частина з моїх мрій сходжень. А ще там смачне повітря, його хочеться їсти, пити, всотувати кожною клітиною", - додала артистка.

Нагадаємо, раніше Злата Огнєвіч розповіла, що її батько-хірург вирушив до Харкова, який продовжують регулярно обстрілювати російські окупанти, для надання медичної допомоги захисникам України.

Ми також писали, що 20-річний комвзводу "Азова" розповів про бої за Маріуполь, загибель сім'ї та евакуацію з "Азовсталі".

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АзовстальЗлата Огнєвіч