Сломалась шариковая ручка? Вот, как можно удалить чернила с одежды

Как удалить пятно от ручки пошагово

Когда дело доходит до выведения чернильных пятен из одежды, следует различать два типа чернил:

на водной основе - часто встречается в гелевых ручках, перьевых ручках и смываемых маркерах, легче выводятся;

на масляной основе - обычно используются в шариковых ручках, являются густыми и жирными, что затрудняет их удаление с одежды;

Чернила на масляной основе также гидрофобны, то есть отталкивают воду.

Хотя существуют общие методы для удаления пятна от ручки, первое, что следует сделать - проверить этикетку на одежде, чтобы определить материал и прочитать инструкции по уходу.

Удалять пятно от чернил советуют следующим образом:

если пятно от чернил свежее, немедленно промокните его чистой тканью или бумажным полотенцем, чтобы впитать как можно больше излишков жидкости;

если чернильное пятно засохло, начните с пропитки загрязненного участка медицинским спиртом, протестировав спирт на незаметном участке одежды - промокните чернильное пятно чистой тряпкой, бумажным полотенцем или ватным шариком и протрите спиртом, слегка нажимая, стараясь не тереть ткань;

промойте одежду прохладной водой, чтобы удалить чернила и спирт;

стирайте одежду в стиральной машине, используя холодный режим или режим комнатной температуры.

Прежде чем сушить одежду, осмотрите пятно, чтобы убедиться, что оно вывелось. Если пятно осталось, повторяйте процесс, пока оно не исчезнет. Затем высушите изделие на воздухе.

Как вывести чернильное пятно моющим средством и лаком

Такой способ лучше применять для выведения пятна из хлопчатобумажной ткани. Чтобы вывести чернила из хлопковой рубашки, сначала следует слегка сбрызнуть ткань лаком для волос, чтобы ослабить действие пигмента.

Затем советуют чистить одежду от чернильного пятна следующим образом:

замочите изделие на 30 минут в растворе с 0,5 ч. л. средства для мытья посуды и 1 ст. л. белого уксуса, разбавленного в 0,9 л теплой воды;

промойте прохладной водой;

подождите, пока одежда высохнет.

Если пятно от чернил не исчезает, прижмите к нему ватный диск, смоченный спиртом. После удаления чернильного пятна промокните его прохладной водой, а затем сухой тряпкой.

Как вывести пятно от ручки лаком для волос и уксусом

Лак для волос может помочь вывести пятно из шерстяной одежды. Для этого рекомендуют сделать следующее:

как можно быстрее промокните пятно от шариковой ручки бумажными полотенцами;

попробуйте сначала смочить шерсть холодной водой, чтобы увидеть, исчезает ли пятно;

если пятно осталось, сбрызните его лаком для волос;

смочите одежду теплой водой - это должно удалить остатки чернил и лака для волос.

При необходимости используйте дистиллированный уксус, растворив его в воде в соотношении 1 к 1, и осторожно почистьте пятно мягкой щеткой. Затем нужно промыть пятно под холодной водой.

Как вывести чернильное пятно содой

Для выведения чернильных пятен на одежде можно использовать пищевую соду, смешанную с водой. Для этого сделайте пасту из двух частей пищевой соды и одной части воды и нанесите аккуратно ее на пятно.

Осторожно потрите участок, стараясь не размазать пасту, затем промойте и, если пятно исчезло, постирайте вещь в обычном режиме.

Как вывести чернила зубной пастой

Зубная паста, возможно, не самый эффективный метод выведения чернил из ткани, но в крайнем случае она может помочь.

Просто нанесите на пятно от чернил зубную пасту на негелевой основе и оставьте на несколько минут, а затем промойте место холодной водой.

Повторяйте эти действия, пока не исчезнет пятно. Только не забудьте протестировать небольшой незаметный участок перед нанесением зубной пасты, чтобы убедиться, что он не повредит ткань.