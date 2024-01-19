Увядшая зелень? Шеф-повар поделился лайфхаком, который поможет ее оживить

Свежая зелень со временем начинает увядать, теряя свою свежесть и текстуру. "Оживить" ее можно с помощью простого способа.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, каких советом нужно придерживаться, чтобы зелень оставалась свежей как можно дольше.
При написании материала использовались следующие источники: сайт The kitchn и TikTok-страница украинского шеф-повара Александра Городника.
Листовую зелень нужно положить в контейнер и залить холодной водой, добавить немного льда и соли. Соль и лед вступают в реакцию и температура воды снижается.
Далее нужно закрыть контейнер и оставить на несколько часов. Этот способ используйте для увядшей капусты или моркови, для укропа и петрушки. Для салата хватит двух часов в растворе.
@o_gorodnik
Підписуйся @o_gorodnik , тут ще багато чого цікавого. Друзі а мені цікаво, який ваш улюблений салат Я обожнюю руколу і шпинат. Для цього лайфхаку потрібен : - зівʼявша зелень або листя салату - холодна вода з льодом - дрібка солі Замочити листя салату на 1-2 години, якщо у вас капуста така як на відео (Бок-чой) тоді ставте на ніч в холодильник.оригінальний звук - o_gorodnik
Нижняя полка в холодильнике
Для хранения зелени важно подобрать правильную температуру. Оптимальный показатель для любой зелени - 0 ℃. При такой температуре она может лежать в холодильнике 2 недели. Дольше не рекомендуется держать зелень в холодильнике, потому что она будет терять полезные свойства.
Стеклянная банка
Зелень можно поместить в обычную стеклянную банку с герметично закрытой крышкой. Важно перед этим внимательно просмотреть все травы, чтобы в банку не попали поврежденные листья и корни, из-за того, что они могут загнивать.
Пакет
Разделите зелень на пучки и смочите их водой. Каждый пучок положите в отдельный пакет - чистый, плотный и новый. Возьмите иглу и проделайте в пакетиках несколько дырочек, чтобы зелень не задохнулась при возникновении парникового эффекта.
В полотенце
Возьмите вафельное или другое полотенце из плотного хлопка, заверните пучок зелени и немного смочите, чтобы ткань была влажной. Положите в холодильник и увлажняйте.
Раньше мы сообщали, какую зелень проще всего вырастить на подоконнике.
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