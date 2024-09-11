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Звезды исполнят все мечты только этих знаков Зодиака. Они - любимчики Вселенной

Какие знаки Зодиака забудут о проблемах (иллюстрация: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

До конца этой недели представители четырех знаков Зодиака смогут понять, что стали любимчиками Вселенной. Им во всем повезет, а желания наконец-то начнут сбываться.

У каких знаков Зодиака от счастья вырастут крылья, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Дева

В ближайшие дни вы сможете понять, что ваша жизнь начинает наполняться счастьем. Наслаждайтесь чудесами, которые все изменят к лучшему. И будьте готовы, что вам придется попрощаться с некоторыми людьми, которые мешали вам добиваться успеха. Не стоит спасать те отношения, которые уже обречены.

Водолей

Вселенная решила вас наградить за все страдания и проблемы. Примите эти подарки и не забывайте о том, как важно сохранять веру в чудо. Ваши мечты начнут сбываться, однако постепенно, не все и не сразу. Вы найдете свое счастье, дождитесь того самого момента, когда все изменится.

Стрелец

Уже скоро звезды укажут вам на правильный путь. Вы получите важный знак, благодаря которому сможете приблизиться к исполнению мечты. И если вы давно ждали удачного момента для начала новой жизни - он уже близко. Прислушивайтесь к своей интуиции, а также не игнорируйте те знаки, о которых говорилось выше.

Лев

Не стойте на одном месте. В последнее время вы могли опустить руки и просто плыть по течению. И если на этой неделе вы сумеете собраться и начнете контролировать свою жизнь, все начнет меняться к лучшему. Ваши мечты превратятся в реальность, важно лишь сделать первый шаг.

Напомним, ранее мы называли знаки Зодиака, которым повезет до конца года.

Помимо этого, читайте Таро-гороскоп на неделю.

Во время написания материала были использованы источники: Spiritualify, Collective World.

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