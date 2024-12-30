Звезды украинского ТВ признались, какую роль хотели бы сыграть в новогоднем фильме

Какую роль хотели бы сыграть в новогоднем фильме

Оксана Гутцайт, ведущая Фактов ICTV

Хочу главную роль, но кого именно, здесь еще надо подумать. Мне очень импонирует идея съемки в фильмах или сериалах, хотя я уверена, что это очень сложно, но это одна из таких мечт, которую хочется реализовать в ближайшие годы. У меня есть небольшой опыт второстепенных ролей, но хочется прям яркую и запоминающуюся роль.

Оксана Гутцайт (фото: instagram.com/oksana.guttsayt)

Ведущие "Утра в большом городе" Александр Швачка, Юлия Зорий и Григорий Герман

Александр: Роль волшебника, отправившего всех россиян на Марс.

Александр Швачка (фото: instagram.com/oleksandr.shvachka)

Юлия: Еще будучи в театральном кружке, я всегда играла или Снегурочку или Бабу Ягу. Ну вот такие кардинально разные роли мне доставались и получались у меня лучше всего. А сейчас, наверное я бы сыграла кого-то, кто осуществляет желания или исцеляет людей.

Юлия Зорий (фото: instagram.com/yulia_zoriy)

Григорий: Никогда не думал об этом. Наверное что хотелось бы какого-то положительного персонажа. Понятно, что так как я не актер, то рассчитывать на главную роль Санты я вряд я могу, но кого-то классного, забавного, позитивного я бы сыграл.

Григорий Герман (фото: instagram.com/german_greg_tv)