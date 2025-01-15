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Звезды подарят 4 знакам Зодиака настоящую сказку. У кого исполнятся все мечты

Среда 15 января 2025 21:05
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Звезды подарят 4 знакам Зодиака настоящую сказку. У кого исполнятся все мечты Таро-гороскоп на четверг (иллюстрация: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

Карты Таро назвали знаки Зодиака, которым очень повезет уже в четверг. Их жизнь может кардинально измениться.

У каких знаков Зодиака начнется счастливая глава, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Рак

Таро-гороскоп на четверг сулит вам большие сюрпризы от судьбы. В этот день вы сможете насладиться простыми радостями жизни, но это еще не все. Уже 16 января у вас появится шанс приблизиться к исполнению вашей мечты, чудес и приятных новостей будет немало.

Телец

Звезды решили вас осчастливить, ваша жизнь наконец-то наполнится радостью. Вас ждет невероятная сказка, которая воплотится в реальную жизнь и точно вас не разочарует. Пора отвлечься от рутины и расправить крылья - встречайте новые приключения.

Скорпион

Гороскоп по картам Таро сулит вам удивительные события. Ваша жизнь может кардинально измениться, не бойтесь волны радости и счастья. Звезды советуют вам отпустить прошлое и позволить себе дышать полной грудью. Не стоит зацикливаться на плохом, ведь вас ждут большие чудеса.

Овен

В четверг вам стоит взглянуть своим страхам в глаза. Постарайтесь преодолеть свои страхи и не бойтесь обратиться к друзьям за важным советом, они не откажут. Вместе с единомышленниками вы добьетесь небывалых высот, а жизнь превратится в настоящую сказку.

Напомним, ранее мы уже рассказывали, каким знакам Зодиака повезет до конца недели.

Во время написания материала были использованы источники: Tator, Parade.

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