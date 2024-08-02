RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Звезды обещают фантастические перемены трем знакам Зодиака. У кого начнется новая жизнь

У каких знаков Зодиака все изменится к лучшему (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Уже 2 августа в жизни представителей трех знаков Зодиака может кардинально измениться жизнь. Все дело в том, что звезды и планеты готовят для них редкий подарок.

У каких знаков Зодиака появится шанс на счастье, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Your Tango.

Стрелец

Доверьтесь судьбе и не бойтесь перемен. Уже вот-вот ваша жизнь начнет меняться, вы сможете получить все, чего хотите. Однако это случится лишь при одном условии - если вы сумеете отбросить сомнения.

В какой-то момент вы могли перестать мечтать и забыть о том, к чему стремились. И теперь пришло время возрождаться из пепла. Не волнуйтесь, звезды дадут вам подсказку.

Близнецы

В последнее время вы плыли по течению. И если удача обходила вас стороной, то лишь из-за того, что вы бездействовали. Теперь же звезды дают вам редкий шанс, благодаря которому вы поймете, в какую сторону двигаться и с чего лучше начинать.

Избавьтесь от багажа прошлого, вам нужно отпустить негатив и все воспоминания, которые тянут на дно. В эту пятницу вы сможете сделать что-то очень важное и грандиозное, и этот решительный поступок все изменит.

Лев

Сфокусируйтесь на действительно важных вещах. Не стоит слепо гнаться за мечтой. В вашу жизнь ворвутся перемены, однако постарайтесь правильно распоряжаться теми сюрпризами, которые для вас готовят звезды. 

Постарайтесь найти баланс между работой и личной жизнью. Вы сможете добиться успеха во всех сферах, можете в этом даже не сомневаться. Однако помните о важности гармонии.

Напомним, ранее появился Таро-гороскоп на 2 августа.

Помимо этого, недавно мы рассказывали, какие знаки Зодиака станут самыми счастливыми до конца года.

Читайте РБК-Украина в Google News
астроогіяГороскопАстрология