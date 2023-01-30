Звезда сериала "Сваты" заявила о готовности ехать на фронт

Что говорит актриса

В своих комментариях Кравченко не раз рассказывала, что не понимает, как можно не поддерживать Путина и идти против России. По ее словам, она перестает поддерживать связь с такими людьми.

"Не понимаю, как можно не поддерживать свое Отечество, своего президента. Моя близкая подруга против. Я сначала вспыхнула. Позвонила ей через какое-то время, думала, она остыла, а там еще хуже. Значит, все больше нет у меня подруги. Это, конечно, ее дело, ее позиция, но для меня оно неприемлемо", - сказала она.

Татьяна Кравченко с Путиным (фото: росСМИ)

К тому же Татьяна не скрывает, что уехала бы на фронт медсестрой, если бы разрешал возраст.

Не сложились отношения и с сериальной внучкой Женей, а в жизни Анной Кошмал. Она пыталась привлечь внимание российских коллег к войне в Украине, однако это было бесполезно.

"Кто так мозги промыл? Ничего не предвещало... Она такая спокойная, немногословная, мы все ее поддерживали, когда попала в Москве в больницу. В каком месте ее души созрела такая ненависть и такая злоба к нам? Она теперь, значит, мой личный враг", - высказалась Кравченко о Кошмал.

Татьяна Кравченко с Анной Кошмал (фото: росСМИ)

Известно, что сама актриса родом из Донецка. Сейчас в этом городе проживают старшая сестра и племянник. Покидать город они не планируют.

"Звонила недавно сестре, она плачет, весь центр города разбомбили. Я предлагала ей ехать ко мне, у меня есть где пожить. Она отказалась. А племянник мой врачом работает, тоже ни в какую. Говорит, мол, справимся", - рассказывает пропагандистка.

Сестра Татьяны Кравченко проживает в Донецке (фото: росСМИ)