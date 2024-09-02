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Звезда сериала "Спіймати Кайдаша" вышла замуж и показала фото со свадьбы

Христина Федорак (фото: facebook.com/chrystyna.fedorak)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинская актриса Христина Федорак, которая в сериале "Спіймати Кайдаша" сыграла роль бухгалтера, вышла замуж.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook-страницу артистки.

Так, знаменитость опубликовала трогательные фотографии со свадьбы и сообщила о смене фамилии. Поэтому отныне она - Корчинская.

"Наконец-то пришло время изложить самый главный момент. Теперь официально - Корчинская Кристина Васильевна. Много тепла и благодарности в душе. Спасибо любимому, родителям, друзьям, Богу", - написала актриса.

Христина Федорак вышла замуж (фото: facebook.com/chrystyna.fedorak)

Напомним, о планах изменить семейный статус Христина сообщила в одном из своих интервью еще в мае этого года.

Тогда она поделилась, что громких празднований они с любимым устраивать не будут, а разделят этот день с самыми близкими родными и друзьями.

А вот рассказывать о своем избраннике актриса пока не торопится.

Христина Федорак вышла замуж (фото: facebook.com/chrystyna.fedorak)

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