Звезда сериала "Спіймати Кайдаша" вышла замуж и показала фото со свадьбы

Так, знаменитость опубликовала трогательные фотографии со свадьбы и сообщила о смене фамилии. Поэтому отныне она - Корчинская.

"Наконец-то пришло время изложить самый главный момент. Теперь официально - Корчинская Кристина Васильевна. Много тепла и благодарности в душе. Спасибо любимому, родителям, друзьям, Богу", - написала актриса.

Христина Федорак вышла замуж (фото: facebook.com/chrystyna.fedorak)

Напомним, о планах изменить семейный статус Христина сообщила в одном из своих интервью еще в мае этого года.

Тогда она поделилась, что громких празднований они с любимым устраивать не будут, а разделят этот день с самыми близкими родными и друзьями.

А вот рассказывать о своем избраннике актриса пока не торопится.

Христина Федорак вышла замуж (фото: facebook.com/chrystyna.fedorak)