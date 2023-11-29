Звезда сериала "Секс в большом городе" объявила голодовку ради прекращения войны в Израиле

О том, на какой срок и при каких обстоятельствах Синтия объявила голодовку, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) с ссылкой на издание Sky News.

Синтия Никсон объявила голодовку ради прекращения огня в Израиле

Актриса "Секса в большом городе" Синтия Никсон является одной из активистов, которые объявили голодовку, требуя от президента США Джо Байдена постоянного прекращения огня в войне между Израилем и ХАМАС.

57-летняя звезда присутствовала на митинге, целью которого является прекращение войны между Израилем и ХАМАС.

Никсон, котрая ранее балатировалась на пост мэра Нью-Йорка, сказала, что ее двое детей являются евреями, а их бабушки и дедушки пережили Холокост.

"Мой сын попросил меня использовать любой голос, который я имею, чтобы подтвердить как можно громче, что никогда снова - означает никогда снова для всех. За семь недель в Израиле убито больше мирных жителей на крошечной полоске земли, чем было убито за 20 лет войны во всем Афганистане", - рассказала Синтия.

Также Никсон добавила свою долгую речь важной фразой:

"Мне надоело слышать от людей, что жертвы среди гражданского населения - это обычное явление в войне и в этих цифрах нет ничего рутинного. Эти смерти разрушительны и этому нельзя позволить продолжаться", - высказалась актриса.

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Также актриса культового сериала "Секс в большом городе" объявила о 5-дневной голодовке, поскольку больший срок актриса не может себе позволить просуществовать без еды из-за того, что ей нужно возвращаться на съемочную площадку и иметь хороший, здоровый внешний вид и главное, силы для съемок, а это тоже нелегкая работа.

Голодание актрисы было объявлено для того, чтобы совпасть с планируемым завершением четырехдневного перемирия в конфликте Израиля и ХАМАС.

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