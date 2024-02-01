Как изменились главные героини и сегодня популярного сериала "Секс в большом городе"

Культовый сериал "Секс в большом городе", который до сих пор популярен среди женщин, очень полюбился зрителям и научил общению между мужчиной и женщиной.

Сара Джессика Паркер

Сара Джессика Паркер продолжает работать в киноиндустрии. После сериала "Секс и город" она снялась в романтической комедии "Все дороги ведут в Рим", а также в сериале HBO "Развод", где стала продюсером.

Сейчас актриса выходит на светские мероприятия и продолжает быть иконой моды и кичиться собственной линией обуви и брендом ароматов.

Сара Джессика Паркер (фото: Кинориум)

Ким Кетролл

Та самая сексуальная Саманта Джонс, также продолжила работать в кино и на телевидении. Она снималась в сериалах и фильмах, но образ Джонс закрепился за ней до сих пор. Кетролл стала защитницей здоровья женщин и участвует в благотворительных организациях.

Ким Кетролл (фото: Кинориум)

Кристин Дэвис

Кристин Дэвис сыграла очень правильную, на первый взгляд, Шарлотту Йорк, которая всегда была на панике. После популярного сериала, Дэвис снялась в таких проектах: "Добро пожаловать, или соседям вход воспрещен" и в других интересных пронктах. В настоящее время Дэвис проживает в Лос-Анджелесе, штат Калифорния.

Кристин Дэвис (фото: Кинориум)

Синтия Никсон

Синтия в сериале покорила зрителей своим умом и практичностью, она сыграла Миранда Гоббса. Ее карьера сложилась очень успешно, сейчас женщина продолжает сниматься в сериалах и фильмах. А также она является активным общественным деятелем.

В 2006 году Никсон узнала, что заболела раком молочной железы. После этого она стала активисткой и помогала женщинам, которые болеют раком и выпустила несколько специальных документальных программ для NBC.

Синтия Никсон (фото: Кинориум)