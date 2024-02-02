RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Звезда "Сплетницы" показалась в стильной одежде от украинских брендов: сколько стоят "луки" (фото)

Что носит актриса (фото: Getty Images)
Автор: Полина Иваненко

Известная актриса Келли Резерфорд, игравшая маму Сирены в сериале "Сплетница", продемонстрировала стильные наряды. Звезда примеряла трендовую дубленку от украинского бренда. Более того, впоследствии она показала шубку, которую тоже сделали украинцы.

Сколько стоят стильные вещи, которые примеряла актрисой, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

При написании материала были использованы источники: Instagram-страницы Резерфорд, а также брендов KULAKOVSKY и BAZHANE BTQ.

Как выглядит "лук" с дубленкой от звезды "Сплетницы"

Актриса опубликована новый пост и показала свой наряд, позируя перед зеркалом в лифте. Резерфорд примерила многослойный "лук" - белые прямые джинсы, серый гольф и вязаный свитер. Также она дополнила свой образ стильными очками и сапогами.

Но главная "изюминка" всего наряда - стильная дубленка. Уже несколько сезонов этот вариант верхней одежды не выходит из моды.

Звезда "Сплетницы" показала, как носить трендовую дубленку (фото: instagram.com/kellyrutherford)

Актриса сделала отметку и показала, что выбрала дубленку от бренда KULAKOVSKY. Его основатель - украинец Артур Кулаковский.

Впоследствии на это обратили внимание и на странице бренда. Как стало известно, такая дубленка стоит 1 тысячу 430 долларов - примерно 53 тысячи гривен.

Что носит звезда "Сплетницы" (скриншоты)

Шубка за 87 тысяч

Впоследствии актриса показала еще один интересный "лук". Она примеряла серую эко-шубку макси-длины от бренда BAZHANE BTQ. Свой образ Резерфорд дополнила черными очками и гольфом с высокой горловиной.

Шуба звезды "Сплетницы" (скриншот)

Читайте РБК-Украина в Google News
КрасотаСтиль жизнизвезды шоу-бизнеса