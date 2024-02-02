Звезда "Сплетницы" показалась в стильной одежде от украинских брендов: сколько стоят "луки" (фото)

Как выглядит "лук" с дубленкой от звезды "Сплетницы"

Актриса опубликована новый пост и показала свой наряд, позируя перед зеркалом в лифте. Резерфорд примерила многослойный "лук" - белые прямые джинсы, серый гольф и вязаный свитер. Также она дополнила свой образ стильными очками и сапогами.

Но главная "изюминка" всего наряда - стильная дубленка. Уже несколько сезонов этот вариант верхней одежды не выходит из моды.

Звезда "Сплетницы" показала, как носить трендовую дубленку (фото: instagram.com/kellyrutherford)

Актриса сделала отметку и показала, что выбрала дубленку от бренда KULAKOVSKY. Его основатель - украинец Артур Кулаковский.

Впоследствии на это обратили внимание и на странице бренда. Как стало известно, такая дубленка стоит 1 тысячу 430 долларов - примерно 53 тысячи гривен.

Что носит звезда "Сплетницы" (скриншоты)

Шубка за 87 тысяч

Впоследствии актриса показала еще один интересный "лук". Она примеряла серую эко-шубку макси-длины от бренда BAZHANE BTQ. Свой образ Резерфорд дополнила черными очками и гольфом с высокой горловиной.

Шуба звезды "Сплетницы" (скриншот)