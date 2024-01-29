Звезда "Сплетницы" Эд Вествик больше не холостяк: сделал предложение любимой на фоне швейцарских гор (фото)

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram -сообщение актера.

Эд Вествик сделал предложение руки и сердца любимой

Известный британский актер Эд Вествик решил сделать красивое и очень романтическое предложение своей любимой девушке, а теперь и невесте модели и актрисе Эми Джексон.

36-летний Эд, когда-то очаровавший миллионы зрительских сердец благодаря своей роли в сверхпопулярном сериале "Сплетница" очень серьезно подошел к предложению для Эми.

На фотографиях актера, можно увидеть, что это волнующее событие произошло в невероятно красивой локации - посреди подвесного моста между альпийскими вершинами, расположенным в горах Швейцарии, вблизи городка Гштад, где влюбленные проводят свои выходные.

Радостной новостью и фотографиями с запечатленным трогательным моментом признания актер поделился в своей соцсети. На них было видно, что актриса находится в шоке, но очень счастлива и радостна от романтического и искреннего поступка Эда.

Эд Вествик сделал предложение любимой (фото: instagram.com/edwestwick)

А вот сама невеста показала в stories, как они проводили время после столь важного события. Пара отправилась на массаж в отеле, где они отдыхают.

Стоит напомнить, что Вествик и Джексон познакомились на кинофестивале в Саудовской Аравии несколько лет назад, но отношения между ними завязались в 2021 году.

Для обоих партнеров это будет первый официальный брак. Но не будем забывать, что у Эми уже есть 4-летний сын от предыдущих отношений.

Тот факт, что актер принимает ребенка своей любимой женщины и готов воспитывать его вместе с ней - говорит о том, что Вествика воспитали настоящим и достойным мужчиной, который принимает свою любимую с ее историей жизни.

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