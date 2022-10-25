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Звезда "Останнього москаля" и "Слуги народа" оправдывается за молчание о войне: "выбираю семью, не родину"

Фото: Галина Безрук, актриса и певица (instagram.com/galina_bezruk)
Автор: Владимир Костырин

Певица и звезда сериалов "Останній москаль", "Великі Вуйки" и "Слуга народа" Галина Безрук, которая уже несколько лет проживает и активно строит карьеру в РФ, после полномасштабного нападения на Украину предпочла просто отмалчиваться. Сейчас же актриса решила публично объяснить сою позицию.

Об этом Безрук высказалась в интервью росСМИ.

По словам 34-летней актрисы, в соцсети она получает от подписчиков и поклонников из Украины гневные комментарии - ее упрекают в пассивной поддержке российской военной агрессии из-за такой позиции, некоторые называют предательницей.

Сама же уроженка Краматорска отмечает, что перестала читать подобные месседжи и просто сразу их блокирует.

Галина Безрук (фото: instagram.com/galina_bezruk)

"Я даже не разбираюсь, у меня нет времени каждому диванному критику объяснять сложившуюся у меня ситуацию. Если немного пошевелить мозгами, совершенно понятно, почему я нахожусь там, где я есть", - говорит Безрук.

Она добавила, что для нее приоритетом являются отношения в семье, а не ситуация в родной стране, которая подвергается регулярным ударам войск РФ.

"Я выбираю семью. Я не выбираю родину - я выбираю семью. Ближайших мне людей - себя и семью", - заявила Галина российским журналистам.

Галина Безрук (фото: instagram.com/galina_bezruk)

К слову, в конце марта этого года Безрук во время беседы с украинской актрисой Наталией Денисенко отказалась комментировать российско-украинскую войну и отметила, что опасается уголовного преследования со стороны властей РФ и не хочет сесть на 15 лет.

Напомним, что Безрук в 2015 году вышла замуж за российского актера Артема Алексеева, и через год у супругов родилась дочь. Обвенчались они в оккупированном крымском Севастополе. Галина переехала жить в РФ, но заявила при этом, что не собирается отказываться от украинского гражданства.

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